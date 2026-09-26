Malaysia, Indonesia ra quân toàn thắng ở FIFA ASEAN Cup 2026

Malaysia tạo dấu ấn mạnh trong ngày ra quân khi thắng Bangladesh 3-0 trên sân Gelora Bung Karno tối 25/9. 'Hổ Mã Lai' làm chủ thế trận từ sớm và chỉ mất 18 phút để phá vỡ thế quân bình.

Tiền đạo Arif Aiman Hanapi thoát xuống từ đường chuyền dài của Nooa Laine rồi dứt điểm qua hai chân thủ môn Mehedi Hasan Srabon. Đến phút 37, ngôi sao 24 tuổi tận dụng sai lầm của hàng thủ Bangladesh, hoàn tất cú đúp bằng pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm.

Tiền đạo Arif Aiman lập cú đúp giúp Malaysia thắng Bangladesh 3-0 ở trận ra quân. Ảnh: FAM.

Bangladesh cố gắng siết lại đội hình sau giờ nghỉ nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Thậm chí, họ còn bị thủng lưới thêm ở phút 52 khi Bergson da Silva vượt qua hậu vệ Tariq Kazi trước khi sút chìm ấn định chiến thắng 3-0. Bàn thắng ngay trong trận ra mắt của tiền đạo nhập tịch này, giúp Malaysia hưởng trọn niềm vui.

Nếu tuyển Malaysia thắng bằng sức ép liên tục, Indonesia lại thể hiện sự vượt trội về thế trận trước Singapore. Đội chủ nhà sử dụng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và kiểm soát phần lớn thời gian, trước khi Ragnar Oratmangoen mở tỷ số trong hiệp 1.

Bước ngoặt đến ở phút 70, trung vệ Safuwan Baharudin bị truất quyền thi đấu sau khi VAR vào cuộc. Chỉ ít phút sau, Singapore tiếp tục chịu phạt đền vì Song Ui-young để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo điều kiện để tiền đạo Ole Romeny nhân đôi cách biệt.

Có 2 bàn dẫn trước và được chơi hơn người, Indonesia chủ động giảm nhịp trong khoảng thời gian cuối. HLV John Herdman thậm chí rút một số trụ cột để giữ sức, khi cuộc đối đầu trực tiếp với Malaysia đã ở ngay trước mắt.

Indonesia thắng Singapore 2-0 để cùng Malaysia giành trọn 3 điểm ở lượt mở màn bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: TimnasIndonesia.

Hai chiến thắng giúp bảng A sớm hình thành thế song mã. Malaysia tạm dẫn đầu nhờ hiệu số +3, trong khi Indonesia đứng thứ 2 với hiệu số +2.

Malaysia và Indonesia sẽ chạm trán trực tiếp ngày 28/9 trên sân Gelora Bung Karno. Trận đấu bắt đầu lúc 19h30 (giờ Hà Nội), nhiều khả năng sẽ định hình cục diện cuộc đua giành ngôi đầu bảng A ngay sau 2 lượt trận.