Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Thái Lan xây chắc ngôi đầu, Việt Nam có huy chương lịch sử

🏆 🥇 Thái Lan có kỷ lục ASIAD, dẫn đầu Đông Nam Á

Sau ngày 25/9, đoàn thể thao Thái Lan trải qua một ngày thi đấu thành công khi giành thêm 2 HCV, nâng tổng thành tích lên 7 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ, tương đương 21 huy chương.

Bảng xếp hạng huy chương các nước Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 25/9

Đáng chú ý, thần đồng điền kinh Puripol Boonson giành HCV nội dung 100m nam. Thành tích 9,9 giây giúp VĐV 20 tuổi thiết lập kỷ lục mới tại ASIAD.

Bên cạnh đó, Thái Lan còn giành thêm HCV đồng đội nữ môn cầu mây và HCB đồng đội nam. Với thành tích mới, Thái Lan tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm Đông Nam Á.

📊 ⚡ Malaysia và Philippines bám đuổi

Malaysia cũng có ngày thi đấu đáng chú ý khi giành HCV ở nội dung đồng đội nam môn cầu mây sau chiến thắng trước chính Thái Lan. Sau hai ngày liên tiếp không có huy chương vàng, Malaysia đã nâng thành tích lên 4 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, tiếp tục đứng thứ 2 Đông Nam Á.

Trong khi đó, Philippines giành thêm 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Siêu sao thể dục dụng cụ Carlos Yulo tiếp tục là cái tên nổi bật khi mang về HCV ở nội dung nhảy chống. Với tổng cộng 2 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ, Philippines từ vị trí thứ 6 đã vươn lên vị trí thứ 3 ở nhóm Đông Nam Á.

🔥 🔢 Việt Nam thêm HCĐ lịch sử vẫn đứng thứ 6

Cuộc đua phía sau cũng diễn ra hấp dẫn. Singapore có thêm 2 HCB, qua đó vượt Indonesia để chiếm vị trí thứ 4 với thành tích 1 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Indonesia xếp ngay phía sau với 1 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ.

Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương mang về huy chương đầu tiên cho canoeing Việt Nam tại ASIAD

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 HCĐ trong ngày thi đấu 25/9 nhờ công của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ở nội dung kayak đôi nữ 500m môn canoeing. Hai tay chèo Việt Nam cán đích với thời gian 1 phút 57,255 giây, giành HCĐ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam trong lịch sử tham dự ASIAD.

Với tổng thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong nhóm Đông Nam Á. Phía sau Việt Nam lần lượt là Myanmar (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), Campuchia (4 HCĐ) và Brunei (1 HCĐ).

Ngày 26/9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng tranh chấp huy chương ở các môn bắn súng, điền kinh và canoeing, trong bối cảnh cuộc đua nhóm Đông Nam Á vẫn đang diễn ra rất quyết liệt.