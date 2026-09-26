Mancini nhận 'chén đắng' trong ngày trở lại tuyển Italy

Roberto Mancini và tuyển Italy để thua tuyển Bỉ ngay trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Thất bại bạc nhược giáng một đòn mạnh vào ngày tái xuất của huấn luyện viên Mancini khi canh bạc trẻ hóa và thử nghiệm đội hình của ông nhanh chóng sụp đổ. Chơi lúng túng và đánh mất quyền kiểm soát ngay sau tiếng còi khai cuộc, hệ thống phòng ngự non nớt của "Azzurri" sớm phải trả giá ở phút 20. Sai lầm để mất bóng vụng về của tiền vệ Alessandro Romano tạo điều kiện cho Mika Godts nhảy múa giữa vòng vây các hậu vệ áo thiên thanh rồi lạnh lùng mở tỷ số.

Sang hiệp hai, dù Mancini thúc giục các học trò đẩy cao đội hình và tạo ra một vài nét chấm phá nhờ sự năng nổ của Moise Kean hay Nicolo Cambiaghi, hàng công Italy vẫn hoàn toàn thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.

Sự nóng vội và phung phí cơ hội, đỉnh điểm là pha đệm bóng vọt xà khó tin ở cự ly gần của Giorgio Scalvini, khiến đội chủ nhà nhận đòn trừng phạt cay đắng. Phút 69, Dodi Lukebakio dễ dàng solo từ giữa sân, vượt qua cả hàng phòng ngự "Azzurri" để ấn định thắng lợi 2-0. Nếu không có sự xuất sắc của Gianluigi Donnarumma trong khung gỗ, đội chủ nhà thậm chí phải nhận một trận thua đậm hơn.

Thất bại tâm phục khẩu phục phơi bày sự mong manh đáng báo động của tuyển Italy thời kỳ hậu khủng hoảng. Cú sảy chân ê chề này đẩy thầy trò Mancini vào áp lực nặng nề, buộc tập thể này phải tìm kiếm một kết quả tích cực hơn trong chuyến làm khách trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/9.

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