MU có thể được trao cúp nếu Man City bị trừng phạt

MU có thể được trao cúp vô địch nếu Man City bị trừng phạt. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, cuộc điều tra nhằm vào Man City kéo dài nhiều năm, tập trung vào các cáo buộc xảy ra trong giai đoạn 2009-2018. Những vi phạm được đề cập bao gồm việc không cung cấp thông tin tài chính chính xác, cũng như các khoản thanh toán dành cho cầu thủ và HLV.

Ngoài ra, đội chủ sân Etihad còn bị cáo buộc vi phạm quy định Công bằng tài chính của UEFA và Luật Lợi nhuận và Bền vững của Premier League.

Trong khoảng thời gian này, Man City giành 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 3 League Cup và 2 Community Shield. Tuy nhiên, kết luận của ủy ban độc lập mới chỉ xác định trách nhiệm đối với các cáo buộc, trong khi hình thức xử phạt vẫn chưa được quyết định.

Theo thông tin được công bố, Man City khẳng định quá trình xử lý vụ việc vẫn đang tiếp diễn và CLB sẽ tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Đội bóng thành Manchester cũng dự kiến kháng cáo kết luận.

Trong trường hợp các chức vô địch bị tước và được trao lại cho đội xếp thứ hai, MU có thể được công nhận là nhà vô địch Premier League mùa 2011/12 và 2017/18. Đây đều là những mùa giải "Quỷ đỏ" về nhì sau Man City.

Man City nguy cơ bị tước đi các danh hiệu. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý nhất là mùa 2011/12, khi Man City vượt qua MU nhờ bàn thắng nổi tiếng của Sergio Aguero ở những giây cuối trận gặp Queens Park Rangers. Nếu kết quả được điều chỉnh, Sir Alex Ferguson có thể được ghi nhận thêm một chức vô địch Premier League, trong khi những Ryan Giggs, Wayne Rooney hay Rio Ferdinand cũng có thêm một danh hiệu.

Với mùa 2017/18, Jose Mourinho có thể được bổ sung chức vô địch Premier League thứ tư vào bộ sưu tập của mình, sau ba lần đăng quang cùng Chelsea. Paul Pogba, Marcus Rashford, Romelu Lukaku và Scott McTominay cũng sẽ được ghi nhận là những nhà vô địch mùa giải này.

Ngoài MU, Liverpool cũng có thể được hưởng lợi từ vụ việc. Đội bóng vùng Merseyside đứng thứ hai sau Man City ở mùa 2013/14 và có khả năng được trao chức vô địch nếu Premier League quyết định tước danh hiệu của Man City. Điều này sẽ giúp Steven Gerrard có được danh hiệu Premier League mà ông chưa từng giành được trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, việc trao lại chức vô địch cho các đội á quân hiện mới chỉ là khả năng được nhắc đến, chưa phải quyết định chính thức. Theo những thông tin được tiết lộ, phương án được xem xét nhiều hơn có thể là trừ điểm Man City kể từ thời điểm án phạt được ban hành.

Ngoài án phạt điểm, Man City còn có thể phải chịu khoản tiền phạt rất lớn, được cho là có khả năng lên tới 100 triệu bảng. Kịch bản bị loại khỏi Premier League cũng nằm trong nhóm hình thức xử phạt có thể được cân nhắc.

Dù vậy, mọi quyết định cuối cùng vẫn phải chờ quá trình xử lý và kháng cáo hoàn tất.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.