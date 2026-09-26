'Việt Nam hơn Philippines ở những thứ ngoài sân cỏ'

Falkesgaard cho rằng khoảng cách giữa Philippines với Việt Nam không chỉ nằm ở chất lượng cầu thủ.

Trước trận gặp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, Falkesgaard nhìn khoảng cách giữa Philippines với nhóm đầu Đông Nam Á theo cách khá thực tế. Theo thủ môn này, khác biệt không chỉ nằm ở chất lượng cầu thủ trên sân mà còn ở tiền bạc, nguồn lực, hệ thống giải quốc nội và khả năng duy trì một đội tuyển ổn định.

“Philippines vẫn đang ở phía sau một chút, bởi các liên đoàn của Việt Nam và Thái Lan, cùng các nhà tài trợ, đã đầu tư nhiều tiền bạc và nguồn lực hơn”, Falkesgaard chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thủ môn tuyển Philippines không cho rằng đội của anh kém xa nếu chỉ so từng vị trí. Anh tin lực lượng hiện tại đủ khả năng cạnh tranh với Việt Nam và Thái Lan, nhưng những yếu tố phía sau sân cỏ vẫn tạo ra khác biệt đáng kể.

“Nếu xét từng cầu thủ hay từng HLV, tôi tin Philippines đủ mạnh để cạnh tranh với cả hai đội. Nhưng vẫn còn nhiều thứ bên ngoài sân cỏ mà chúng tôi phải cải thiện từng ngày”, Falkesgaard nói.

Philippines thua ở nền tảng

Một trong những bất lợi lớn nhất của Philippines nằm ở việc phần lớn tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài. Điều đó giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nhưng đồng thời khiến đội tuyển khó tập hợp lực lượng mạnh nhất nếu giải đấu diễn ra ngoài FIFA Days.

Theo Falkesgaard, FIFA ASEAN Cup vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Giải được tổ chức trong lịch FIFA, giúp Philippines có thể triệu tập nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào quyết định của CLB chủ quản.

“Chúng tôi cần những giải đấu như thế này, diễn ra trong lịch FIFA, để có thể triệu tập cầu thủ. Rất nhiều tuyển thủ Philippines chơi bóng ở nước ngoài và có nghĩa vụ với CLB nếu một giải như AFF Hyundai Cup diễn ra ngoài FIFA Days”, anh giải thích.

Việc lực lượng thay đổi liên tục cũng khiến Philippines khó tạo ra sự ổn định. Khi những cầu thủ tốt nhất không phải lúc nào cũng có mặt, HLV buộc phải làm việc với nhiều bộ khung khác nhau qua từng đợt tập trung.

Thủ môn Philippines đánh giá Việt Nam vượt trội hơn về nền tảng, nguồn lực và hệ thống giải quốc nội.

Falkesgaard cho rằng Việt Nam và Thái Lan không gặp vấn đề tương tự ở mức độ như Philippines. Phần lớn tuyển thủ của hai đội đang chơi trong nước, trong những giải quốc nội có nền tảng phát triển tốt hơn.

“Việt Nam và Thái Lan có nhiều cầu thủ thi đấu trong nước, với giải vô địch quốc gia phát triển hơn nhiều so với giải đấu của Philippines”, Falkesgaard nhận xét.

Dù vậy, anh đánh giá cao thế hệ hiện tại của Philippines. Nhiều cầu thủ trẻ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế sớm hơn trước, trong khi việc phần lớn lực lượng chơi bóng ở nước ngoài giúp đội tuyển tích lũy thêm trải nghiệm.

“Đội hình hiện tại là thế hệ kế tiếp. Khác biệt lớn nhất là các cầu thủ trẻ bây giờ đã có rất nhiều kinh nghiệm so với trước đây”, thủ môn này chia sẻ.

Falkesgaard cũng không lo ngại chuyện các cầu thủ trưởng thành ở nhiều môi trường khác nhau sẽ ảnh hưởng tới sự gắn kết. Theo anh, mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn là yếu tố giúp tập thể tìm được tiếng nói chung.

Việt Nam là bài kiểm tra lớn

Trước cuộc đối đầu ngày 26/9, Falkesgaard đánh giá Việt Nam là một đội bóng có tổ chức, giàu năng lượng và sở hữu hàng công đáng chú ý. “Việt Nam là một đội rất chất lượng và chăm chỉ. Họ có chiến lược rõ ràng, và tất cả chúng ta đều thấy cách họ thi đấu tại Hyundai Cup”, anh nói.

Theo Falkesgaard, Philippines hiểu rõ chất lượng của đối thủ, đặc biệt ở tuyến trên. Việc hạn chế những điểm mạnh đó sẽ là một trong những thử thách lớn nhất của đội trong trận ra quân.

“Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt trên hàng công. Đây sẽ là một bài kiểm tra rất tốt để chúng tôi tìm cách hạn chế điểm mạnh của họ và hy vọng giành kết quả tích cực”, thủ môn Philippines chia sẻ.

Falkesgaard xem trận gặp Việt Nam là phép thử lớn cho tham vọng thu hẹp khoảng cách của Philippines.

Falkesgaard vẫn cho rằng Philippines chưa đứng ngang hàng với Việt Nam và Thái Lan nếu xét toàn bộ nền tảng bóng đá. Tuy nhiên, anh hài lòng với hướng đi hiện tại và tin khoảng cách có thể tiếp tục được thu hẹp.

“Tôi rất vui với những tiến bộ hiện tại. Trong tương lai, tôi tin Philippines thực sự có cơ hội thu hẹp khoảng cách”, Falkesgaard nói.