Hỏi - Đáp pháp luật

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 4, Điều 15 Thông tư số 90/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

Chỉ đạo viên, phái viên và lực lượng y tế, phục vụ đoàn thể thao Quân đội trong thời gian tham gia thi đấu tại các giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức: 160.000 đồng/người/ngày.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện trọng dụng nhân tài đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn trong lĩnh vực tình báo quốc phòng được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 50/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; dám chịu đựng và vượt qua mọi cám dỗ, gian khổ, hiểm nguy; triệt để chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động tình báo;

b) Đặc biệt tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ tình báo; am hiểu sâu sắc kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học và công nghệ; nhạy bén, sắc sảo trong nhận định, đánh giá, dự báo tình hình; có khả năng phát hiện những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và yêu cầu cao của hoạt động tình báo;

c) Có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, sáng tạo; tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp có tính chất đột phá, đạt hiệu quả cao về hoạt động tình báo; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo nên sự tiến bộ, phát triển của cơ quan, đơn vị và ngành tình báo quốc phòng; có uy tín, tầm ảnh hưởng trong phạm vi đơn vị và ngành tình báo quốc phòng Việt Nam.