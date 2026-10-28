TP. Hồ Chí Minh hướng tới trở thành điểm hội tụ các cực tăng trưởng toàn cầu

Mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối quốc tế

Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 chính thức khai mạc phiên toàn thể cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp. Diễn đàn năm nay mang chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, hướng đến tăng cường đối thoại, kết nối nguồn lực và mở rộng hợp tác giữa các trung tâm kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều chuyển dịch.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026.

Tham dự sự kiện có lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đại diện các cơ quan liên quan. Diễn đàn còn có sự tham dự của lãnh đạo các địa phương, đại diện chính phủ, bộ, ngành và địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), cùng đại diện mạng lưới các Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái (người đứng giữa) tham dự diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, chào mừng lãnh đạo Chính phủ, các đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp tham dự diễn đàn; đồng thời cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tham dự và định hướng cho sự kiện.

Theo ông Nguyễn Văn Được, sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ góp phần thúc đẩy các không gian đối thoại, kết nối và hợp tác kinh tế quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Thành phố cũng trân trọng sự đồng hành của WEF trong quá trình tổ chức diễn đàn và phát triển Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR). Quan hệ hợp tác với WEF từng bước được mở rộng, tạo thêm các kênh kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam với mạng lưới toàn cầu của tổ chức này.

Nhắc lại diễn đàn năm 2025, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết sự kiện đã thu hút hơn 1.800 đại biểu và gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dấu mốc cho thấy thành phố ngày càng trở thành không gian đối thoại, kết nối và hợp tác quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, khi các cực tăng trưởng mới đang hình thành, vấn đề đặt ra là làm thế nào để những cực tăng trưởng này kết nối, bổ trợ lẫn nhau và mở ra các không gian phát triển mới. Chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” của diễn đàn cũng gợi mở cách tiếp cận đó.

Từ thực tiễn phát triển, TP. Hồ Chí Minh mong muốn trao đổi với các đối tác về phương thức kết nối giữa các đô thị, trung tâm kinh tế nhằm phát huy lợi thế bổ trợ, mở rộng không gian hợp tác và tạo ra những giá trị mới. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhận định không gian phát triển của thành phố đang mở rộng, với sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố đồng thời tăng cường liên kết với vùng Đông Nam Bộ, cả nước, Đông Nam Á và các mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Sự thay đổi này không đơn thuần nằm ở quy mô địa lý. Theo ông Nguyễn Văn Được, không gian phát triển mới đòi hỏi tư duy phát triển, phương thức quản trị và năng lực kết nối mới. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh dẫn Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, đồng thời nhấn mạnh cơ hội mở rộng không gian hợp tác, sáng tạo và kết nối với khu vực, thế giới.

Thành phố đặt mục tiêu trở thành điểm hội tụ, đầu mối kết nối các cực tăng trưởng trong khu vực và toàn cầu. Trọng tâm là tăng cường liên kết giữa Việt Nam với khu vực, giữa khu vực với các trung tâm kinh tế lớn; đồng thời kết nối nguồn lực trong nước với quốc tế, vốn với công nghệ, tri thức với nhân lực và thị trường với năng lực sản xuất.

Xây dựng nền tảng mới, kiến tạo động lực tăng trưởng

Để thực hiện định hướng này, TP. Hồ Chí Minh đang phát triển các nền tảng gồm trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển và giao thông đô thị.

Đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, mỗi nền tảng đảm nhận chức năng riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu đưa thành phố hội nhập sâu hơn vào mạng lưới khu vực và toàn cầu, qua đó đóng góp nhiều hơn cho Việt Nam và thế giới.

Thành phố xác định không một đô thị nào có thể tự xây dựng đầy đủ mọi năng lực để phát triển độc lập. Một trung tâm tài chính cần kết nối với các trung tâm tài chính khác; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần gắn với mạng lưới tri thức và doanh nghiệp toàn cầu; trung tâm logistics cần nằm trong các hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn. Vì vậy, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển gắn với các địa phương, vùng kinh tế, đô thị, trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tinh thần “TP. Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP. Hồ Chí Minh”. Thành phố phát triển để đóng góp nhiều hơn cho đất nước, đồng thời trở thành cửa ngõ kết nối nguồn lực quốc tế với Việt Nam, đưa sản phẩm, giá trị và cơ hội của Việt Nam ra thế giới.

Về ý nghĩa của diễn đàn, lãnh đạo thành phố cho rằng đây là không gian để các cực tăng trưởng, đô thị, doanh nghiệp và trung tâm nguồn lực nhận diện rõ hơn tiềm năng của nhau. Từ đó, các bên có thể tìm kiếm những điểm kết nối và cơ hội hợp tác mới. Những vấn đề thành phố quan tâm gồm phương thức kết nối, bổ trợ giữa các đô thị lớn; cách thức kết nối hiệu quả dòng vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực và thị trường; đồng thời tìm giải pháp chuyển các mối liên kết thành cơ hội hợp tác thiết thực.

TP. Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục đồng hành với WEF, các quốc gia, đô thị, trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế để mở rộng mạng lưới hợp tác. Thành phố kỳ vọng việc kết nối những thế mạnh khác nhau sẽ góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng mới.