Kỷ nguyên số làm xuất hiện nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống mới

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe doạ an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Về phía Bộ Công an, dự hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Bộ trưởng; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, bệnh viện CAND...

Phát biểu khai mạc khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Trong tổng thể tư duy nhận thức về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, Đảng ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng năm 2011 đã lần đầu tiên chính thức xác định nhiệm vụ chủ động ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống và tiếp tục được Đảng ta nhấn mạnh trong các kỳ đại hội tiếp theo. Nghị quyết số 147 của Chính phủ về chiến lược an ninh phi truyền thống đặt dấu mốc có ý nghĩa lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên ban hành một chiến lược hoàn chỉnh về vấn đề này”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì hội nghị.

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 147 đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng trong việc thống nhất, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, toàn dân về phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hoàn thiện hành lang pháp lý, ban hành các kịch bản khung, phương án cụ thể.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện nghị quyết mới là bước đầu. Bên cạnh ưu điểm còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Trong khi an ninh phi truyền thống xuất hiện những vấn đề mới, đặt ra yêu cầu cao hơn trong phòng ngừa, ứng phó; đòi hỏi thống nhất nhận thức, hành động trong các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gợi mở 3 vấn đề để các đại biểu trao đổi, thảo luận, đưa công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết 147 của Chính phủ sớm có bước đột phá mới.

Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức, quyết tâm tổ chức triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết số 147; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ an ninh, tạo nền tảng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Các vấn đề an ninh phi truyền thống tồn tại trên hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, tài chính, chính trị, văn hóa, tư tưởng, tâm linh, môi trường, tài nguyên, thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề về dân số, di cư, tội phạm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, các tệ nạn xã hội.

Nghị quyết số 147 của Chính phủ về chiến lược an ninh phi truyền thống đặt dấu mốc có ý nghĩa lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên ban hành một chiến lược hoàn chỉnh về vấn đề này

Thứ hai, các vấn đề an ninh phi truyền thống xuất hiện nhiều nội dung mới so với thời điểm ban hành Nghị quyết 147, đòi hỏi thống nhất nhận thức, bổ sung giải pháp cho phù hợp. Kỷ nguyên số, xã hội thông minh đang làm xuất hiện nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống mới.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành năng lực cốt lõi của kinh tế, quốc phòng, an ninh, quản trị xã hội, là công nghệ nền tảng quan trọng nhất, yếu tố quyết định sức mạnh quốc gia trong thế kỷ 21. Đồng thời, tạo nên nhiều thách thức an ninh phi truyền thống mới đe dọa chủ quyền số, an ninh dữ liệu.

Quang cảnh hội nghị.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới tư duy phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, theo hướng chuyển mạnh từ bảo vệ khi đã có nguy cơ rõ rệt sang nhận diện, cảnh báo và hóa giải từ sớm, từ xa, từ bảo vệ các sự vụ sang quản trị rủi ro liên tục, tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực, từng giai đoạn phát triển.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, cần lấy hội nghị hôm nay làm dấu mốc chuyển mạnh từ tuyên truyền, quán triệt triển khai xây dựng kịch bản sang tổ chức thực hiện với kết quả đo đếm được. Ngoài các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết 147, cần bổ sung và tập trung thực hiện các mục tiêu, giải pháp cụ thể với trách nhiệm cụ thể để quản trị các điều kiện sản sinh nguy cơ, nhất là đối với các vấn đề mới trong kỷ nguyên số như an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh nhận thức.