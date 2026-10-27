Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột giữa phương Tây và Nhà nước Liên minh

Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 27/10, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Natsionalnaya Oborona (Quốc phòng), Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov cảnh báo: “Phương Tây phải nhận thức rằng Nga và Belarus sẵn sàng đẩy lùi mọi mối đe dọa, bất kể tính chất và quy mô. Chúng tôi sẽ đáp trả cứng rắn và quyết liệt bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào nhằm vào Nhà nước Liên minh”.

Ông Gryzlov cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai tới Belarus và các hệ thống tên lửa Oreshnik đang làm nhiệm vụ trực chiến. Theo nhà ngoại giao Nga, những biện pháp này là phù hợp trong bối cảnh các mối đe dọa đối với biên giới Nhà nước Liên minh ngày càng gia tăng.

Đại sứ Nga tại Belarus cũng đề cập những tuyên bố của một số nhà lãnh đạo phương Tây về việc châu Âu cần sẵn sàng cho khả năng xảy ra chiến tranh vào năm 2030.

Theo ông Gryzlov, những tuyên bố này không chỉ dừng lại ở lời nói, bởi các nước phương Tây đang đầu tư nguồn lực lớn vào sản xuất vũ khí và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự.

Nhà ngoại giao Nga bình luận: “Dù nghe có vẻ khủng khiếp, những cái đầu nóng ở phương Tây có thể phát động chiến tranh chỉ để xe tăng không bị gỉ”.

Tuy nhiên, ông Gryzlov khẳng định Nga và Belarus không có kế hoạch tiến hành hành động gây hấn nhằm vào châu Âu.

Dẫn lại phát biểu của Tổng thống Nga ngày 25/9, ông Gryzlov nhấn mạnh: “Ngược lại, như Tổng thống Nga đã nhấn mạnh ngày 25/9, chúng tôi sẵn sàng hợp tác và khôi phục quan hệ với các nước láng giềng châu Âu. Giờ đây, quyết định thuộc về họ. Không phải chúng tôi đã đóng băng những mối quan hệ này”.