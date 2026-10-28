Việt Nam và LHQ tăng cường hợp tác về thông tin, truyền thông và quản trị số

Sau vụ tai nạn ngày 10/9/2026 tại Đắk Lắk khiến một nữ sinh sinh tử vong, cơ quan chức năng ngày 29/9/2026 đã khởi tố vụ án về tội giao xe cho người không đủ điều kiện, phát đi cảnh báo nghiêm khắc đến các phụ huynh giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi.