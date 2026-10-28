Việt Nam và LHQ tăng cường hợp tác về thông tin, truyền thông và quản trị số
Việt Nam và Liên hợp quốc (LHQ) thúc đẩy hợp tác quốc tế về thông tin, truyền thông và quản trị không gian số, hướng tới bảo đảm quyền tiếp cận thông tin bình đẳng và phát triển số bao trùm, bền vững. Đây là nội dung trọng tâm trong buổi làm việc mới đây giữa Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và bà Melissa Fleming, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách truyền thông toàn cầu.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/viet-nam-va-lhq-tang-cuong-hop-tac-ve-thong-tin-truyen-thong-va-quan-tri-so/7494.html