HLV Polking giúp bóng đá Việt Nam tạo địa chấn châu Á

Trong một trận đấu có đủ bàn thắng, những màn rượt đuổi nghẹt thở và cả quả phạt đền gây tranh cãi, thầy trò HLV Mano Polking cuối cùng đã giành được 3 điểm đầu tiên tại Cúp C1 châu Á 2026/27.

CAHN bước vào trận đấu với không ít bất lợi. Lịch thi đấu dày đặc khiến đội bóng ngành Công an phải liên tục di chuyển và chinh chiến ở V.League, Cúp CLB Đông Nam Á lẫn đấu trường châu lục. Trước cuộc đối đầu Shanghai Port, CAHN cũng lần lượt nhận thất bại trước Gamba Osaka và Kashima Antlers tại Cúp C1 châu Á, đồng thời không thắng Hà Nội FC và Thanh Hóa ở hai trận gần nhất tại V.League.

CAHN đã tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục khi đánh bại Shanghai Port với tỷ số 3-2 ngay trên đất Trung Quốc. Ảnh: CLB CAHN

Trong bối cảnh ấy, HLV Polking vẫn lựa chọn cách tiếp cận đầy tự tin. Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil hiểu rằng CAHN không thể bước vào trận đấu với tâm thế chỉ để hạn chế bàn thua. Shanghai Port có lợi thế sân nhà và từng thắng Ratchaburi 6-4, đồng thời hòa Daejeon Hana Citizen 1-1, nhưng CAHN mới là đội tạo ra khác biệt trong một cuộc rượt đuổi nghẹt thở.

Phút 35, Brayan Perea đưa CAHN vượt lên sau pha phối hợp ăn ý. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ tồn tại chưa đầy 10 phút. Prince tung cú sút từ xa, bóng chạm người cầu thủ CAHN đổi hướng khiến Nguyễn Filip không thể cản phá, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

CAHN không hề đánh mất tinh thần. Ngay đầu hiệp hai, Leo Artur có pha xử lý kỹ thuật vượt qua hậu vệ Shanghai Port trước khi tung cú sút sệt đánh bại thủ môn Yan Junling. Đội khách một lần nữa vượt lên dẫn trước, nhưng Shanghai Port cũng lập tức đáp trả. Phút 60, Miguel Campos thực hiện cú đá phạt cực mạnh vào góc cao, đánh bại Nguyễn Filip và đưa trận đấu trở lại tỷ số 2-2.

Điểm khác biệt của CAHN nằm ở khả năng phản ứng sau những thời điểm khó khăn. Phút 69, Leo Artur căng ngang thuận lợi để Perea dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa CAHN dẫn 3-2. Đó là khoảnh khắc cho thấy đội bóng của HLV Polking không chỉ có chất lượng ngoại binh mà còn sở hữu bản lĩnh để chịu đựng sức ép trên sân khách.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 74, Shanghai Port được hưởng phạt đền sau tình huống trọng tài xác định Adou Minh phạm lỗi trong vòng cấm. Nguyễn Filip xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên, nhưng trọng tài yêu cầu thực hiện lại vì cho rằng thủ môn CAHN di chuyển sớm. Mateus Vital đứng trước cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng cú sút của anh lại tìm đến cột dọc.

CAHN thoát hiểm trong gang tấc và bảo vệ thành công chiến thắng 3-2. Ba điểm tại Trung Quốc vì thế có giá trị lớn hơn một chiến thắng thông thường. Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Polking giành trọn 3 điểm tại Cúp C1 châu Á 2026/27, đồng thời cho thấy đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với HLV Polking, chiến thắng này còn là câu trả lời cho những sức ép xuất hiện trong giai đoạn CAHN phải căng mình trên nhiều mặt trận. Đội bóng ngành Công an từng gặp khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc, nhưng khi bước vào trận đấu có ý nghĩa lớn tại Trung Quốc, họ vẫn đủ bản lĩnh để chơi sòng phẳng và giành chiến thắng.

Bóng đá Việt Nam cần những trận đấu như thế để nâng chuẩn ở đấu trường châu lục. CAHN chưa thể nói rằng họ đã tạo ra bước ngoặt lớn chỉ sau một chiến thắng, nhưng việc đánh bại Shanghai Port ngay trên sân khách là minh chứng rõ ràng rằng các CLB Việt Nam có thể cạnh tranh nếu được chuẩn bị tốt, có chiến lược phù hợp và đủ bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

HLV Polking đã có chiến thắng đầu tiên tại Cúp C1 châu Á cùng CAHN theo cách không thể kịch tính hơn. Quan trọng hơn, ông cùng các học trò đã mang về một cột mốc đáng nhớ, mở ra thêm niềm tin rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những chiến thắng lớn hơn ở sân chơi châu lục.