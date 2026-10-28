Đà Nẵng phân luồng giao thông quanh cụm nút giao Lê Thanh Nghị từ ngày 31/10

Phân luồng giao thông, hạn chế nhiều phương tiện

Từ 9h ngày 31/10/2026, Đà Nẵng triển khai phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án hạ tầng kỹ thuật cụm nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, thuộc địa bàn phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng, phương án nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, đồng thời điều tiết phương tiện từ xa để giảm áp lực lên các tuyến đường trong khu vực.

Khu vực hạn chế giao thông được giới hạn bởi các tuyến Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, đường 2 Tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long và các tuyến liên quan.

Đà Nẵng phân luồng giao thông tại cụm nút giao Lê Thanh Nghị từ ngày 31/10 để phục vụ thi công dự án hạ tầng kỹ thuật.

Theo phương án, xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm theo quy định hiện hành. Xe tải trên 2,5 tấn và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm lưu thông 24/24 trong khu vực hạn chế.

Đối với xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải phục vụ Chợ đầu mối, phương án cấm lưu thông từ 4h đến 23h trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và theo hướng ngược lại.

Cơ quan chức năng cũng tổ chức cấm dừng, cấm đỗ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh; đường Trần Đăng Ninh; đường Lê Thanh Nghị, đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng ở phía chợ đầu mối và phía đối diện theo hiện trạng đã cấm.

Riêng đường Trần Huấn, việc cấm dừng, cấm đỗ áp dụng trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h đến 8h và từ 16h đến 19h.

Phân luồng giao thông từ xa, hướng xe đi cảng Tiên Sa

Để giảm lượng phương tiện đi vào khu vực thi công, Ban Quản lý dự án tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn xe kéo rơ-moóc và xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa theo các hướng phù hợp.

Tại các nút giao Trường Chinh - Lê Đại Hành và Trường Chinh - cầu vượt Hòa Cầm, phương tiện được hướng dẫn đi thẳng. Tại nút giao Quốc lộ 1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng lưu thông được phân định theo từng hướng tiếp cận.

Xe đi từ Quốc lộ 14B đến cảng Tiên Sa được hướng dẫn rẽ phải tại nút giao Quốc lộ 14B - cầu vượt Hòa Cầm. Trong khi đó, xe từ đường ĐT605 đi cảng Tiên Sa được hướng dẫn rẽ phải tại nút giao ĐT605 - Quốc lộ 1A.