Xây dựng lực lượng Cảnh sát 113 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Những ngày cuối thu, vùng quê sông nước Cà Mau trở nên ấm áp với các buổi trao quyết định hưởng lương hưu của Bảo hiểm xã hội Cà Mau cho các lao động tự do. Với họ, đó là một phần niềm an ủi khi về già để con, cháu bớt gánh nặng lúc ốm đau, bệnh tật.