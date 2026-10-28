Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TPHCM

Tham dự lễ kỷ niệm còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, TPHCM và các địa phương, cùng các thế hệ giảng viên, người học UEH.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên UEH

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên UEH, ghi nhận những thành tích, đóng góp của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao tham quan Phòng Truyền thống số UEH và ghi lưu bút nhân dịp trường tròn 50 tuổi.

Dịp này, UEH cũng đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển của thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan Phòng Truyền thống số UEH

Được thành lập ngày 27/10/1976, UEH có khóa đào tạo đầu tiên gồm 516 sinh viên. Sau nửa thế kỷ, trường có cộng đồng hơn 280.000 cựu người học; quy mô đào tạo hiện gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

Năm 2023, UEH chuyển đổi thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, kết nối thế mạnh kinh tế, kinh doanh, quản lý với công nghệ, thiết kế, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực liên ngành.

Bên cạnh đào tạo, nhà trường tham gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách và bồi dưỡng nhân lực cho các địa phương. Theo UEH, trường đã triển khai hơn 160 khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 15.000 lượt học viên khu vực công.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, UEH công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2045, hướng tới vai trò hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng. Trọng tâm là kết nối nhà trường với chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng để nghiên cứu, thử nghiệm, đưa các giải pháp vào thực tiễn.

Nhà trường đặt mục tiêu vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á năm 2030 và nhóm 100 trong giai đoạn 2035–2045; đồng thời triển khai 10 đề án trọng điểm về đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế.

Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, dấu mốc 50 năm đặt ra yêu cầu tiếp nối thành quả bằng hành động, lấy những kết quả đã đạt được làm nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

“Trong hành trình phát triển, một quốc gia có thể đi nhanh nhờ vốn và công nghệ nhưng chỉ có thể đi xa bằng con người”, ông Hùng chia sẻ.