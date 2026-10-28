Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực số

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức diễn ra tại thành phố Quảng Ninh từ 28-30/10. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 28/10, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh tổ chức đã chính thức khai mạc.

Diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/10, sự kiện dự kiến thu hút hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ gần 30 quốc gia, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.

Hội nghị bàn tròn thảo luận về AI

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh cho biết Tuần lễ Số là diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, công nghệ số và phát triển nguồn nhân lực số.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ông Công, đối với Quảng Ninh, đây là cơ hội tiếp cận các công nghệ mới, mở rộng quan hệ hợp tác và thu hút nguồn lực phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế, tạo động lực để địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới.

"Quảng Ninh kỳ vọng Tuần lễ Số sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, tạo tiền đề hình thành các chương trình, dự án cụ thể về công nghệ số trên địa bàn thành phố, đồng thời Thành phố sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, sáng kiến và cùng các đối tác trao đổi, lựa chọn những nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn," ông Nguyễn Văn Công nhấn mạnh.

Với chuỗi hội nghị, diễn đàn và hội thảo chuyên đề, VIDW 2026 là diễn đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác và tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề "Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI" (Building smart connectivity, Governing AI, Enabling AI transformation) là hoạt động trọng tâm của VIDW 2026.

Hội nghị tạo diễn đàn để đại diện lãnh đạo các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu trao đổi về vai trò của Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi AI; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển năng lực và ứng dụng AI; đồng thời thảo luận các cơ hội hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và giới học thuật.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh tại sự kiện, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới. AI đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. AI vì con người, AI cho tất cả mọi người, do Việt Nam làm chủ và đồng sáng tạo cùng thế giới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Việt Nam sẽ tập trung vào ba cam kết: Tăng cường năng lực AI quốc gia; Xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo có tính chiến lược và cởi mở; Mở rộng hợp tác quốc tế.

"Đối với Việt Nam, tự chủ không có nghĩa là làm việc một mình. Tự chủ có nghĩa là xây dựng năng lực để hợp tác với tư cách một đối tác bình đẳng, đóng góp tri thức và chia sẻ giá trị. Tôi hy vọng hội nghị bàn tròn hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao đổi quan điểm. Chúng ta hãy cùng xác định những lĩnh vực hợp tác thiết thực, kết nối các đối tác chuyển những thảo luận thành hành động cụ thể. Chúng ta có thể cùng định hình một tương lai AI đổi mới sáng tạo, an toàn, bao trùm và bền vững," Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết.

Thông qua đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, Hội nghị hướng tới thúc đẩy các quan hệ đối tác, tìm kiếm giải pháp tăng cường năng lực quản trị và ứng dụng AI, qua đó phát huy tiềm năng của công nghệ này trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ (đại diện Chính phủ Việt Nam) đã nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026) do Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) trao tặng.

Giải thưởng được công bố vào tháng 3/2026 tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC Barcelona 2026) và chính thức trao giải vào sáng 28/10 tại Phiên khai mạc Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và Trí tuệ nhân tạo.

Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ của GSMA mỗi năm chỉ vinh danh 1 quốc gia duy nhất trên toàn cầu. Năm 2026, Việt Nam là quốc gia duy nhất xuất sắc vượt qua các ứng cử viên để nhận giải thưởng này.

Chuỗi diễn đàn, hội thảo thúc đẩy hợp tác quốc tế về công nghệ chiến lược

Bên cạnh Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng, VIDW 2026 tổ chức chuỗi diễn đàn và hội thảo chuyên đề nhằm mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy trao đổi chính sách, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên.

Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo, phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, tập trung trao đổi về nhu cầu phát triển năng lực AI, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế.

VIDW 2026 là diễn đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác và tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khi đó, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU và Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia hướng tới tăng cường kết nối đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trong phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động hợp tác chuyên ngành tiếp tục được triển khai thông qua Hội nghị 5G ASEAN; Diễn đàn Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU về vật liệu tiên tiến; Hội thảo về dịch vụ tin cậy xuyên biên giới và hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI; Hội thảo Nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc; Hội thảo về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI; và Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc.

Song song với các hội nghị, diễn đàn và hội thảo, Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10/2026, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, sản phẩm và ứng dụng công nghệ; tạo điều kiện kết nối nhu cầu với năng lực cung cấp giải pháp của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức công nghệ.

Song song với các hội nghị, diễn đàn và hội thảo, Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10/2026. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ với các đối tác quốc tế, cùng những hoạt động kết nối và giao lưu bên lề, sẽ góp phần tăng cường trao đổi, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Thông qua VIDW 2026, Việt Nam hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, đồng thời mở rộng cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển thị trường.

Qua đó, sự kiện góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam chủ động hội nhập, nâng cao vị thế quốc tế và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số./.