Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã tỉnh Lào Cai tham quan nghiên cứu thực tế tại Gia Phú

Đoàn đại biểu tham quan thực tế tại Khu công nghiệp Phú Xuân.

Trong chương trình, đoàn đã tham quan thực tế tại Khu công nghiệp Phú Xuân, tìm hiểu tình hình triển khai, đầu tư xây dựng các dự án cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn. Tại khu vực đang thi công, đại diện Công ty Cổ phần Công nghiệp Linh Linh đã giới thiệu khái quát về dự án, giúp các học viên nắm rõ hơn tình hình triển khai các dự án công nghiệp tại địa phương.

Sau chương trình tham quan, đoàn làm việc tại Hội trường xã Gia Phú. Tại đây, các đại biểu được xem phóng sự giới thiệu về địa phương và nghe báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả nổi bật, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Các giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã tỉnh Lào Cai khóa II xem phóng sự giới thiệu về xã Gia Phú

Nằm trong không gian phát triển của trục kinh tế động lực dọc sông Hồng của tỉnh Lào Cai, Gia Phú đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới với hàng loạt dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh được triển khai trên địa bàn: Khu công nghiệp Phú Xuân quy mô 500 ha, Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến kết nối IC17, IC18 đến các khu, cụm công nghiệp. Tổng mức đầu tư các dự án trên địa bàn ước khoảng 10.000 tỷ đồng, mở ra dư địa phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hứa Tân Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đánh giá cao quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã Gia Phú trong việc nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, lợi thế để tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đồng chí cho rằng, thực tiễn tại Gia Phú thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, có tầm nhìn và ý chí vươn lên; điều này phù hợp với nội dung bài giảng về vai trò của khát vọng phát triển trong việc định hướng mục tiêu và tạo động lực hành động ở cơ sở.

Đồng chí Hứa Tân Hưng nhấn mạnh, từ thực tiễn của Gia Phú, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có thể nghiên cứu, học hỏi cách nhận diện tiềm năng, xác định hướng đi và tranh thủ các nguồn lực để phát triển địa phương. Tuy nhiên, việc vận dụng kinh nghiệm cần xuất phát từ điều kiện thực tế của từng xã, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, lợi thế, nguồn lực và yêu cầu phát triển, tránh áp dụng máy móc. Khát vọng phải được cụ thể hóa bằng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, gắn với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong tổ chức thực hiện.

Thông qua chương trình tham quan, nghiên cứu thực tế, các giảng viên, học viên có thêm điều kiện tiếp cận thực tiễn công tác quản lý, điều hành ở cơ sở, nhất là trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và thực hiện các dự án trọng điểm. Đây cũng là dịp để xã Gia Phú trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác tại cơ sở.