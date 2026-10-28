Việt Nam sẵn sàng hợp tác, đổi mới và kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên mới

Trọng tâm trong ngày hôm nay là phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler đến dự chương trình.

Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF…

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ Việt Nam, Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương các nước và tổ chức quốc tế và đại diện mạng lưới các C4IR toàn cầu; cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler cùng các đại biểu dự chương trình.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp đã đến TP Hồ Chí Minh tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026: “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua và đã đóng góp vào việc xây dựng Diễn đàn Kinh tế mùa Thu trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu định hướng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc với nhiều cơ hội đan xen thách thức lớn. Cạnh tranh chiến lược gia tăng, xung đột diễn ra dưới nhiều hình thức dẫn tới xu hướng đa cực và phân mảnh kinh tế. Thêm vào đó, sự bứt phá của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế toàn cầu.

Từ thực tiễn đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nguyên lý sống còn: không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng riêng lẻ, và không một thách thức toàn cầu nào có thể giải quyết bằng nỗ lực đơn phương. Thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương và chuyển hóa các cam kết thành những cơ chế, dự án thực chất có thể đo lường được.

Buổi lễ khai mạc sáng nay.

Bức tranh kinh tế Việt Nam nổi lên đầy ấn tượng với những con số nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng GDP đạt mức 9,01% - cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 987 tỷ USD (dự kiến cả năm vượt 1.100 tỷ USD), xuất siêu trên 5,7 tỷ USD riêng trong tháng 10 năm 2026.

Vốn FDI đăng ký đạt hơn 50 tỷ USD (tăng 76,4%) và tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt 120 tỷ USD. Đáng chú ý, Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp thứ 43/139, trong đó Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo, đồng thời chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7 năm 2026. Hướng tới tầm nhìn chiến lược 2045, giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là bản lề với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu chào mừng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 4 nội dung trọng tâm với cộng đồng quốc tế. Thứ nhất, thúc đẩy đối tác cùng sáng tạo, kết nối các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, đưa Việt Nam vươn lên thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong việc đào tạo tài năng số và công nghệ mũi nhọn. Thứ ba, xây dựng cơ chế thử nghiệm (Sandbox), sẵn sàng phối hợp thiết lập các cơ sở thử nghiệm có kiểm soát để đưa các công nghệ tiên phong, năng lượng mới vào ứng dụng nhanh chóng, an toàn. Thứ tư, huy động nguồn vốn dài hạn, phát huy vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để kết nối hiệu quả dòng vốn toàn cầu với hạ tầng và chuyển đổi xanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, với tầm nhìn đổi mới và hành động quyết liệt, Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng thế giới kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và bền vững.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết chủ đề của diễn đàn năm nay: "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" gợi mở cách nhìn về câu chuyện của sự hội tụ. Nếu hội tụ là xu thế của toàn cầu, thì với TP Hồ Chí Minh, đó cũng đang trở thành một yêu cầu chính của không gian phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler có cuộc hội kiến trước phiên khai mạc.

Thành phố hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn hơn với sự kết nối ngày càng chặt chẽ hơn giữa đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; và đồng thời mở rộng khả năng liên kết với vùng Đông Nam Bộ và với cả nước, với khu vực Đông Nam Á và với các mạng lưới kinh tế toàn cầu. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về quy mô. Một không gian phát triển mới đòi hỏi một tư duy phát triển mới, một phương thức quản trị mới và những năng lực kết nối mới.

“Thành phố hiểu rất rõ rằng không một đô thị nào độc lập: một trung tâm tài chính cần kết nối với các trung tâm tài chính khác, một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần kết nối với mạng lưới tri thức và doanh nghiệp toàn cầu, một trung tâm logistics cần nằm trong những hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh phát triển trong mối liên kết với các địa phương, với các vùng kinh tế, các đô thị, các trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các đối tác quốc tế là nhu cầu tất yếu khách quan, là bản nền đối với chúng tôi", Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler phát biểu tại phiên khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã phân tích bối cảnh toàn cầu và chỉ ra ba động lực cốt lõi định hình tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Thế giới đang trải qua giai đoạn biến động lớn với những chuyển đổi kinh tế sâu sắc, bất định địa chính trị, thay đổi chuỗi cung ứng và sự bứt phá của công nghệ. Những thay đổi này đặt ra thách thức toàn cầu nhưng cũng mở ra cơ hội lớn, đòi hỏi các nền kinh tế phải thích ứng, đổi mới và tái thiết lập quan hệ đối tác.

Để định hình tương lai phát triển, Giám đốc điều hành WEF nhấn mạnh ba động lực có tính hiệp lực và bổ trợ lẫn nhau.

Thứ nhất, hệ thống thông minh và công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thông minh thúc đẩy hội tụ công nghệ, thay đổi cách vận hành doanh nghiệp và quản lý công. Thách thức trọng tâm là chuyển hóa năng lực này thành năng suất cao hơn, công việc tốt hơn và cải thiện đời sống người dân, đặc biệt khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò là xương sống kinh tế.

Thứ hai, khả năng chống chịu và sản xuất bền vững, các doanh nghiệp đang tái định hình chiến lược đầu tư với trọng tâm đặt vào khả năng thích ứng dài hạn song song với lợi nhuận. Quá trình chuyển đổi sang sản xuất xanh và sử dụng hiệu quả nguồn lực đã trở thành động lực trọng yếu cho các nền kinh tế năng động như Việt Nam.

Thứ ba, sự kết nối và vai trò của các đô thị, tăng trưởng phụ thuộc vào khả năng kết nối ý tưởng, tài năng và thị trường. Các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm năng động kết nối đổi mới sáng tạo, hội tụ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

Ngay sau phiên khai mạc là phiên toàn thể cấp cao và phiên đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”…