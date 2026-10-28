Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số phục vụ người dân

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các đơn vị thực hiện 3 mô hình chuyển đổi số phục vụ người dân. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sáng 28/10, tại phường Bến Thành, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số mang tính tiên phong, sáng tạo và nhân văn, hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân thông qua ứng dụng dữ liệu và công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, mang lại tiện ích cụ thể cho người dân.

Thành phố định hướng mở rộng kết nối dịch vụ số trong lĩnh vực giao thông, y tế và hành chính công; đồng thời lấy mức độ hài lòng của người dân làm chỉ số quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức và các đơn vị, địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến kết nối metro, xe buýt với các loại hình vận tải tư nhân như taxi, xe công nghệ, xe du lịch liên tỉnh, mở rộng hệ sinh thái giao thông số ra vùng Đông Nam Bộ.

Đối với y tế, Thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân, giảm giấy tờ khi giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan chức năng cũng phối hợp hỗ trợ gia đình người bệnh giai đoạn cuối có nguyện vọng trở về nhà, trong đó có thủ tục đăng ký khai tử tại nhà.

Cán bộ cơ sở và các tổ phản ứng nhanh giữ vai trò quan trọng trong việc đưa tiện ích số vào đời sống. Thành phố sẽ gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với mức độ hài lòng của người dân, làm cơ sở đánh giá, thi đua, khen thưởng cán bộ, đơn vị và địa phương.

Ba mô hình được công bố gồm kết nối giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh lên nền tảng giao thông tập trung trên VNeID; tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối Tổng đài 1022, hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà.

Với mô hình giao thông công cộng trên VNeID, người dân có thể tra cứu lộ trình metro, xe buýt, sử dụng thông tin định danh điện tử để mua vé và tích hợp vé điện tử trên nền tảng này, hướng tới hình thành vé điện tử chung cho nhiều phương tiện giao thông công cộng.

Mô hình dữ liệu chứng sinh, báo tử được thí điểm tại 4 bệnh viện gồm Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu. Dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử được kết nối trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh, giúp công chức tư pháp-hộ tịch khai thác, đối soát thông tin, hạn chế yêu cầu người dân nộp giấy tờ bản giấy. Sau giai đoạn thí điểm, Thành phố dự kiến mở rộng kết nối, đồng bộ dữ liệu tại các cơ sở y tế trên địa bàn sau ngày 1/11/2026.

Đối với mô hình tổ phản ứng nhanh nghĩa tình, Tổng đài 1022 tiếp nhận thông tin về trường hợp tử vong từ bệnh viện, cơ quan Công an hoặc thân nhân, sau đó điều phối đến tổ phản ứng nhanh tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Lực lượng này xác minh, đến tận nhà hỗ trợ thủ tục cấp giấy chứng tử, liên thông xóa đăng ký thường trú trực tuyến và hỗ trợ hậu sự khi gia đình có nhu cầu.

Hiện 168 địa phương trên địa bàn Thành phố đã thành lập, đưa tổ phản ứng nhanh nghĩa tình vào hoạt động, hỗ trợ cấp giấy chứng tử cho 1.247 trường hợp, góp phần giảm bớt gánh nặng thủ tục cho gia đình trong lúc tang gia.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Công an Thành phố, với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06, sẽ phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ 3 mô hình theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Các đơn vị thường xuyên rà soát quy trình vận hành, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn thông tin.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố chủ trì điều phối, kết nối dữ liệu; Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các bệnh viện bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dữ liệu đúng, đủ, kịp thời, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu tổ chức thực hiện, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ và đo lường mức độ hài lòng bằng các chỉ số cụ thể.

Ba mô hình được đưa vào vận hành góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, hướng đến giảm giấy tờ, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục.

Từ đó, Thành phố từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại, gần dân, nâng cao chất lượng phục vụ người dân./.