Thủ tướng: Việt Nam đã trở thành nền kinh tế phát triển năng động

Sáng 28/10, phiên khai mạc và phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) năm 2026 “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” chính thức diễn ra tại TPHCM. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn. Cùng dự có ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đến dự Diễn đàn.

Ba động lực định hình giai đoạn tăng trưởng mới

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TPHCM đang bước vào không gian phát triển mới với sự liên kết giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng cường kết nối với vùng Đông Nam Bộ, cả nước, khu vực Đông Nam Á và thế giới. Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã đặt ra tầm nhìn, không gian và vai trò mới cho thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Theo ông Được, TPHCM không chỉ hướng đến trở thành một cực tăng trưởng mà còn mong muốn là điểm hội tụ, đầu mối kết nối các cực tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới, kết nối nguồn lực trong nước với quốc tế, vốn với công nghệ, tri thức với nhân lực và thị trường với năng lực sản xuất.

Để thực hiện mục tiêu, TPHCM đang kiến tạo những nền tảng phát triển mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ sinh thái khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng chiến lược. TPHCM chú trọng liên kết với các địa phương, vùng kinh tế, đô thị, trung tâm tài chính, công nghệ và các đối tác quốc tế.

Ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - nêu ba động lực định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đó là: Trí tuệ; công nghiệp bền vững và có khả năng chống chịu; kết nối.

Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler.

“Chúng ta có thể thấy rõ điều đó ở TPHCM. Thành phố có vị thế tốt để củng cố vai trò trung tâm tăng trưởng kết nối. Tinh thần kinh doanh năng động, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế là nền tảng vững chắc để gắn kết doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư toàn cầu và các đối tác công nghệ. Khi Việt Nam tiếp tục theo đuổi tham vọng nâng cao năng suất và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, những kết nối này sẽ càng quan trọng”, CEO WEF nói và cho rằng ba động lực này không vận hành riêng rẽ.

Thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh “tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” đặt ra một câu hỏi mang ý nghĩa thời đại trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến rất nhiều biến động và thay đổi nhanh chóng. Theo Thủ tướng, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng hợp tác quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia. "Hợp tác không chỉ dừng lại ở các cam kết hay tuyên bố mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể có thể đo lường”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, từ một đất nước còn nhiều khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn lên, trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao; một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, một đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong 9 tháng qua, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, gắn với ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt mức 9,01%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cho đến nay đã đạt trên 987 tỷ USD và dự kiến cả năm sẽ vượt mức 1.100 tỷ USD. Việt Nam cũng đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026.

Hiện nay Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. "Chúng tôi xác định giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn mang tính bản lề với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đã xác lập mô hình chiến lược, phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất Diễn đàn lần này cùng trao đổi là thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

AEF 2026 diễn ra từ ngày 26-29/10 tại TPHCM với sự tham dự của hơn 1.800 đại biểu trong nước và quốc tế. Với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TPHCM (HCMC C4IR) thực hiện, với sự phối hợp của WEF.