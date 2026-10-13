Lonely Planet nhắc tên Hạ Long giữa những gợi ý du lịch mùa thu toàn cầu

Đứng cạnh những tên tuổi của du lịch toàn cầu như Nhật Bản, Tuscany (Italy) hay những hòn đảo thiên đường tại Nam Bán Cầu, Việt Nam được Lonely Planet mô tả là điểm đến có thời tiết thuận lợi cho những hành trình khám phá vào mùa thu.

Theo cẩm nang uy tín này, mùa thu là thời điểm du lịch Việt Nam bước vào một trong những giai đoạn đẹp nhất trong năm, với nhiều sắc thái đặc trưng. Nếu Hà Nội mang đến cảm giác dễ chịu để du khách dạo bước qua những tuyến phố nhỏ; vùng cao Sa Pa, Hà Giang ngả màu vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín; Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nhiều điều để khám phá dù đôi lúc xuất hiện những cơn mưa bất chợt, thì Hạ Long lại khẳng định sức hút riêng biệt của một kỳ quan biển.

Vịnh Hạ Long vào mùa thu nổi bật với mặt nước trong xanh, tiết trời dịu mát và những đảo đá vôi trải dài giữa vùng di sản.

Đánh giá về miền di sản, Lonely Planet đặc biệt nhấn mạnh vẻ trong xanh của Vịnh Hạ Long vào mùa thu, khi làn nước còn ấm, thích hợp để du khách bơi lội.

Mùa thu từ lâu đã được xem là thời điểm vàng để khám phá Hạ Long. Khi cái nóng oi ả của mùa hè nhường chỗ cho tiết trời dịu mát, nắng thu trải trên mặt nước và những đảo đá vôi, làm nổi bật vẻ đẹp khoáng đạt của vịnh.

Vào mùa thu, du khách tìm đến Hạ Long không chỉ để tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên và thời tiết lý tưởng, mà còn bởi miền di sản hôm nay có nhiều hơn những trải nghiệm để khám phá. Một hành trình tại Hạ Long không còn chỉ dừng ở chuyến du thuyền ngắm vịnh, mà có thể nối dài bằng chuỗi trải nghiệm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đa dạng.

Chuyến du ngoạn có thể bắt đầu từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam do Sun Group đầu tư. Không chỉ là cửa ngõ đón những siêu du thuyền, đây còn là điểm xuất phát cho hành trình khám phá cảnh sắc vùng di sản. Nằm gần bãi biển và các tổ hợp vui chơi tại Bãi Cháy, cảng tàu giúp du khách thuận tiện kết hợp chuyến thăm vịnh với các hoạt động nghỉ ngơi, giải trí trên bờ.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là điểm khởi đầu cho nhiều hành trình khám phá vịnh, đồng thời kết nối thuận tiện với các khu vui chơi, nghỉ dưỡng tại Bãi Cháy.

Sau chuyến du ngoạn, du khách có thể lên Cáp treo Nữ Hoàng thuộc Sun World Ha Long để ngắm phố biển từ trên cao. Trong tiết trời thu quang đãng, hành trình băng qua cửa ngõ Vịnh Cửa Lục mở ra một góc nhìn khác về Hạ Long. Từ cabin rộng lớn, mặt nước, cầu Bãi Cháy và những dải phố ven bờ hiện ra trong cùng một khung cảnh.

Cáp treo đưa du khách đến đồi Ba Đèo, nơi vòng quay Sun Wheel tiếp tục mở rộng tầm nhìn ra vùng vịnh và phố biển. Dạo bước giữa Vườn Nhật Bản với những dáng hắc tùng hàng trăm năm tuổi, hồ cá Koi và các lối đi uốn lượn, du khách dễ dàng tìm thấy khoảng lặng bình yên sau một ngày khám phá.

Từ Cáp treo Nữ Hoàng và vòng quay Sun Wheel, du khách có thể ngắm toàn cảnh phố biển, cầu Bãi Cháy và vùng vịnh trong tiết trời thu quang đãng.

Khi hoàng hôn buông xuống, khu vực ngọn hải đăng thuộc Sun Elite City tại phường Bãi Cháy trở nên nhộn nhịp với VUI-Fest Ha Long, không gian chợ đêm kết hợp ẩm thực, mua sắm ngay bên bờ vịnh. Tại đây, nhà hàng bia Sun Bavaria Ha Long mang đến trải nghiệm thưởng thức bia thủ công Sun KraftBeer cùng các món ăn trong không gian hướng vịnh, nối dài cuộc vui bên bờ di sản.

VUI-Fest Ha Long rực sáng khi đêm xuống.

Những lựa chọn lưu trú đa dạng cũng giúp du khách dễ dàng thiết kế kỳ nghỉ theo nhu cầu riêng. Ngay bên bờ biển Bãi Cháy, Oakwood Ha Long nổi bật với những căn biệt thự có không gian sinh hoạt rộng rãi, là gợi ý cho các gia đình hoặc nhóm bạn muốn tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư. Với những ai muốn kết hợp khám phá di sản và thư giãn trong tiết trời se lạnh, hành trình có thể nối dài đến Quang Hanh. Khu nghỉ dưỡng Hilton Quang Hanh Onsen Resort mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp tắm onsen, khai thác nguồn khoáng nóng tự nhiên giữa không gian thung lũng.

Trải nghiệm tắm onsen tại Hilton Quang Hanh mang đến một lựa chọn thư giãn khác cho hành trình mùa thu Hạ Long, với nguồn khoáng nóng tự nhiên giữa không gian thung lũng.

Việc Hạ Long được nhắc đến trong danh sách xu hướng du lịch mùa thu 2026 của Lonely Planet một lần nữa cho thấy sức hút của kỳ quan vào thời điểm giao mùa. Cùng với cảnh sắc thiên nhiên, những trải nghiệm ngày càng đa dạng trên bờ giúp du khách có thêm lý do để ở lại lâu hơn. Sau một ngày du ngoạn giữa các đảo đá, hành trình vẫn tiếp tục với góc nhìn từ cáp treo, bữa tối bên vịnh hay khoảng thư giãn trong làn khoáng ấm. Những lựa chọn ấy khiến mùa thu Hạ Long không chỉ là dịp ngắm di sản, mà còn là thời gian để tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn.