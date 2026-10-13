Vì sao chơi golf đêm đang trở thành trải nghiệm đáng thử tại Phú Quốc?

Đi biển, vui chơi cùng gia đình hay dành nửa ngày trên sân golf từng là những lựa chọn khó song hành trong một kỳ nghỉ. Tuy nhiên, golf đêm đang thay đổi bài toán ấy tại Phú Quốc khi golfer có thể giữ trọn lịch trình vui chơi ban ngày, bắt đầu vòng đấu khi hoàng hôn buông xuống và tiếp tục tận hưởng đời sống giải trí của đảo sau cú putt cuối cùng.

Trên bản đồ thể thao thế giới, golf đêm đang dần trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia. Tại Hàn Quốc, tính đến tháng 5/2026, gần một nửa số sân golf trên toàn quốc đã khai thác về đêm. Theo dữ liệu của nền tảng XGOLF, lượng đặt các vòng đấu tháng 6/2026 bắt đầu sau 16h tăng 119% so với cùng kỳ năm trước. Tại trung tâm du lịch cao cấp Dubai, những vòng swing dưới ánh đèn LED của sân Faldo Course (Emirates Golf Club) cũng sớm trở thành “đặc sản”. Sự dịch chuyển này phản ánh nhu cầu chủ động hơn trong cách sắp xếp thời gian: tee time không còn phải cạnh tranh với thời gian làm việc, vui chơi ban ngày, mà trở thành mảnh ghép nối dài cho một ngày trải nghiệm.

Golf đêm đang mở thêm lựa chọn cho du khách tại Phú Quốc.

Tại thiên đường nghỉ dưỡng Phú Quốc, golf đêm mang đến một lựa chọn phù hợp với nhịp điệu kỳ nghỉ. Các golfer có thể dành ban ngày vui chơi cùng gia đình, thay vì phải dành riêng nhiều giờ cho sân golf. Khi chiều buông, họ bắt đầu vòng đấu trong tiết trời dịu mát, tận hưởng sự chuyển đổi của cảnh quan từ ánh hoàng hôn sang ánh đèn trên sân.

Một địa chỉ để trải nghiệm golf đêm tại đảo Ngọc là Eschuri Vung Bau Golf. Bên cạnh hệ thống chiếu sáng phục vụ những vòng đấu sau khi trời tối, sân golf này còn khai thác lợi thế cảnh quan rừng – biển để tạo nên hành trình chơi bóng có nhiều sắc thái.

Điều làm nên sức hút của trải nghiệm golf đêm tại Eschuri Vung Bau trước hết đến từ địa hình rất đặc trưng. Được thiết kế bởi kiến trúc sư sân golf Steven McFarlane của IMG, sân golf này mang đến hành trình trải nghiệm được ví như một chuyến phiêu lưu “lên rừng – xuống biển”.

Eschuri Vung Bau Golf sở hữu địa hình “lên rừng-xuống biển”, tạo nên hành trình 18 hố với cảnh quan thay đổi rõ nét giữa hai nửa vòng đấu.

Khởi đầu hành trình từ hố 1 đến hố 9, golfer sẽ bước vào không gian rợp bóng những tán cây trưởng thành. Những tán cây lớn không chỉ tạo nên bóng mát mà còn là những chướng ngại vật tự nhiên đòi hỏi sự tính toán chiến thuật khéo léo.

Ở nửa sau của vòng đấu, từ hố 10 đến hố 18, cảnh quan dần mở rộng về phía vịnh Thái Lan, những dải cát tự nhiên miên man xuất hiện cùng những cơn gió biển phóng khoáng. Đặc biệt, nếu sắp xếp thời gian hợp lý, golfer sẽ có cơ hội đặt chân đến “signature hole” – hố số 14 đúng vào thời khắc hoàng hôn đẹp nhất. Đứng tại khu vực green hướng ra biển, thực hiện một cú putt giữa khung cảnh mặt trời dần chìm xuống đường chân trời mang đến một khoảnh khắc đáng nhớ trong vòng đấu.

Khoảnh khắc hoàng hôn trên sân là một phần của trải nghiệm golf tại Eschuri Vung Bau .

Liền sau đó, hố số 15 với thiết kế risk/reward (đánh đổi rủi ro lấy phần thưởng) đầy thách thức đòi hỏi người chơi cân nhắc giữa một phương án an toàn và cú đánh táo bạo để giành lợi thế.

Một trong những e ngại của người chơi khi nhắc đến golf đêm là hạn chế về tầm nhìn, gây khó khăn cho việc đọc line, phán đoán khoảng cách và tìm bóng. Để giải quyết vấn đề này, Eschuri Vung Bau Golf là sân golf đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ chiếu sáng Tackle Ball.

Hệ thống đèn LED công suất cao được tính toán kỹ lưỡng về góc độ và cường độ, kết hợp chiếu sáng các khu vực chơi với ánh sáng hướng lên để hỗ trợ quan sát đường bóng trên không. Nhờ vậy, golfer có thể theo dõi quỹ đạo bay và điểm rơi của bóng rõ hơn khi trời tối, hạn chế gián đoạn trong vòng đấu.

Hệ thống chiếu sáng giúp kéo dài thời gian chơi golf sau khi trời tối tại Eschuri Vung Bau Golf; sân cũng ứng dụng công nghệ Tackle Ball nhằm hỗ trợ golfer quan sát quỹ đạo và điểm rơi của bóng trong điều kiện ban đêm.

Sau hố 18, người chơi có thể tiếp tục thư giãn tại nhà câu lạc bộ. Được xây dựng theo concept “smart luxury”, công trình là sự giao thoa hài hòa giữa tư duy kiến trúc đương đại và nét đẹp truyền thống Việt Nam.

Khu sảnh mang cảm hứng từ cổng tam quan tạo điểm nhấn cho không gian đón tiếp, trong khi khu locker và các tiện ích thư giãn mang đến khoảng nghỉ sau nhiều giờ trên sân. Du khách có thể ngâm mình trong bể sục Jacuzzi, thư giãn tại phòng xông hơi để tái tạo năng lượng.

Sau vòng đấu, golfer có thể thư giãn tại nhà câu lạc bộ với các tiện ích như bể sục Jacuzzi và phòng xông hơi, nối dài trải nghiệm nghỉ dưỡng ngoài sân golf.

Việc có thêm khung giờ chơi golf cũng giúp du khách chủ động dành những buổi tối khác cho trải nghiệm cùng gia đình. Thị trấn Hoàng Hôn tại nam đảo Phú Quốc là một gợi ý, với những con phố hướng biển và nhiều lựa chọn ăn uống, giải trí. Du khách có thể dùng bữa tại Sun Bavaria GastroPub kết hợp xem Symphony of the Sea, hoặc dành thời gian thưởng thức Kiss of the Sea, tùy lịch biểu diễn và kế hoạch của chuyến đi.

Golf đêm giúp golfer chủ động hơn trong lịch trình, dành những khoảng thời gian khác cho gia đình và các hoạt động ăn uống, giải trí tại Phú Quốc, trong đó có khu vực Thị trấn Hoàng Hôn ở Nam đảo.

Sức hút của golf đêm tại Phú Quốc vì thế không chỉ nằm ở những cú đánh dưới ánh đèn, mà còn ở khả năng dung hòa đam mê cá nhân với thời gian nghỉ dưỡng. Khi vòng golf, những giờ bên biển và các cuộc vui cùng gia đình đều tìm được chỗ trong lịch trình, người chơi có thêm lý do để mang theo bộ gậy trong chuyến đi đến đảo Ngọc.