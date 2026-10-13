'Khúc tri ân' tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tối 13/10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân”, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi đưa hài cốt các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Thành phố. Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng các đại biểu tham dự chương trình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức; Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Đêm nghệ thuật “Khúc tri ân” diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, với những giai điệu cách mạng xúc động, trước khi đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình được dàn dựng thành 3 chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông

Được dàn dựng thành 3 chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông, chương trình mở đầu bằng tiếng thơ chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gợi nhắc hào khí chiến đấu kiên cường của dân tộc. Những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như Tổ quốc ơi ta đã nghe, Màu hoa đỏ, Bài ca không quên… được các nghệ sĩ thể hiện đầy xúc động, tái hiện những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Chương trình có sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ

Tham gia chương trình có nhiều văn nghệ sĩ như Cao Minh, Tạ Minh Tâm, Lam Tuyền, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Lân Nhã, Trung Kiên, Tùng Lâm, Minh Sang, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh… cùng các nhóm múa, mang đến những tiết mục nghệ thuật đa dạng, giàu cảm xúc.

Bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi) xúc động chia sẻ tại chương trình

Lắng đọng và xúc động là phần giao lưu giữa họa sĩ Lê Sa Long và bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi), cựu bác sĩ quân y tình nguyện hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ suốt nhiều tháng qua. Dù không thuộc lực lượng làm nhiệm vụ chính thức, bác sĩ Trần Văn Bản vẫn ngày ngày có mặt từ sáng sớm đến chiều muộn, vận dụng kinh nghiệm chuyên môn, cùng các đồng nghiệp trong Tổ lấy mẫu và lực lượng phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Sự tận tụy thầm lặng ấy là minh chứng cảm động cho nghĩa tình đồng đội bền chặt trong thời bình.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Thông qua những chia sẻ tại chương trình, các văn nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước

Những câu chuyện về sự hy sinh và tình đồng đội đã chạm đến trái tim họa sĩ Lê Sa Long, người cũng từng là người lính Cụ Hồ. Ngay tại chương trình, ông ký họa chân dung bác sĩ Trần Văn Bản, để lại dấu ấn xúc động về nghĩa tình đồng đội giữa thời bình. Dịp này, họa sĩ Lê Sa Long trao tặng bộ tranh cho Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh để tổ chức trưng bày, triển lãm, góp phần khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Cũng tại chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng thể hiện ca khúc Dưới cờ Tổ quốc anh về và giao lưu với khán giả. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết ca khúc xuất phát từ tình cảm sâu sắc và mong muốn được đồng hành trong những ngày cả nước hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nến tri ân được thắp sáng tại công viên Lê Thị Riêng

Chia sẻ tại chương trình, các văn nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người trẻ, trong đó có giới văn nghệ sĩ, trong việc lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần tri ân.

Đêm nghệ thuật khép lại bằng nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, với sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu và đông đảo văn nghệ sĩ. Những giai điệu, câu chuyện và khoảnh khắc xúc động tại chương trình tiếp tục nhắc nhớ về sự hy sinh quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.