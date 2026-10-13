Rosé (BLACKPINK) khoe ảnh ở Italia, giá thuê biệt thự nghỉ dưỡng khiến fan 'há hốc mồm'

Theo MyDaily, mới đây, Rosé - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ hè, kèm dòng chú thích ngắn gọn.

Khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, Rosé xuất hiện với trang phục thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên những người thân quen. Trong một số bức ảnh, nữ ca sĩ cùng bạn bè chơi trò chơi Rummikub, trong khi những khoảnh khắc khác ghi lại cảnh cô ngồi bên đàn piano.

Rosé đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ hè.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng đặc biệt chú ý không chỉ là cuộc sống đời thường của Rosé mà còn nằm ở địa điểm nghỉ dưỡng xuất hiện trong loạt ảnh.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nơi nghỉ dưỡng của giọng ca APT. được xác định là Torre di Civita - một biệt thự cao cấp tọa lạc tại Ravello, gần bờ biển Amalfi nổi tiếng ở miền Nam Italy. Đây là khu nghỉ dưỡng sang trọng được cải tạo từ một tu viện và tháp canh thời Trung cổ có lịch sử khoảng 1.000 năm.

Biệt thự sở hữu tầm nhìn rộng hướng ra Địa Trung Hải, cùng nhiều tiện ích như hồ bơi ngoài trời, sân hiên và những khu vườn trồng ô liu, chanh. Không gian mang đậm kiến trúc cổ điển kết hợp với tiện nghi hiện đại, tạo nên điểm đến nghỉ dưỡng riêng tư dành cho giới thượng lưu.

Căn biệt thự nơi Rosé chọn lưu trú.

Đáng chú ý, Torre di Civita có tổng cộng 7 phòng ngủ, đủ sức phục vụ tối đa 14 khách. Khác với các khách sạn thông thường, biệt thự được cho thuê nguyên căn, giúp khách lưu trú có thể sử dụng toàn bộ không gian một cách riêng tư. Điều gây bất ngờ hơn cả chính là mức giá thuê của địa điểm này.

Theo thông tin từ các nền tảng đặt phòng nghỉ dưỡng cao cấp được MyDaily dẫn lại, chi phí thuê Torre di Civita trong một tuần dao động từ 106.250 euro đến 168.750 euro, tùy theo mùa và thời điểm đặt phòng.

Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, mức giá này tương đương khoảng 3,2 tỷ đến hơn 5 tỷ đồng cho một tuần lưu trú. Nếu tính theo mức cao nhất, chi phí bình quân có thể lên đến hơn 700 triệu đồng mỗi ngày.

Dù vậy, đây chỉ là mức giá niêm yết được công bố và phép tính chia trung bình theo ngày. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện đặt phòng và các dịch vụ đi kèm.

Đặc biệt, hiện chưa có thông tin xác nhận Rosé đã lưu trú tại biệt thự trong bao lâu, có trực tiếp thanh toán chi phí hay không, cũng như việc nữ ca sĩ có thuê riêng toàn bộ khu nghỉ dưỡng này hay không.

Vì thế, không thể khẳng định Rosé đã chi hàng tỷ đồng cho chuyến nghỉ dưỡng chỉ dựa trên những hình ảnh được chia sẻ.

Dẫu vậy, không gian sang trọng xuất hiện trong loạt ảnh vẫn phần nào cho thấy phong cách tận hưởng cuộc sống của nữ thần tượng đình đám.

Những hình ảnh đầy giản dị của Rosé trong chuyến nghỉ dưỡng.

Rosé ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc K-pop. Năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp solo khi hợp tác với Bruno Mars trong ca khúc APT., tạo nên sức hút lớn trên thị trường âm nhạc quốc tế. Cùng năm, cô phát hành album phòng thu solo đầu tay mang tên rosie.

Sau một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Rosé không chỉ duy trì sức ảnh hưởng trong âm nhạc mà còn thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý bởi phong cách thời trang và những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Rosé ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc K-pop.