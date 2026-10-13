Lắng đọng chương trình nghệ thuật 'Khúc tri ân' tại Công viên Lê Thị Riêng

Tp.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân”, hướng về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đêm nghệ thuật diễn ra trước ngày 731 hài cốt liệt sĩ được tổ chức lễ viếng, truy điệu và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và Tp.HCM.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và Tp.HCM có mặt tại sự kiện.

Chương trình được dàn dựng thành 3 chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông.

Ngay từ những phút mở màn, tiếng thơ chúc Tết Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên, gợi nhắc một thời kỳ chiến đấu gian khổ, khi nhiều thế hệ người Việt Nam đã lên đường, chấp nhận hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.

Chương trình được dàn dựng thành 3 chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông.

Tiếp nối là những ca khúc cách mạng như “Tổ quốc ơi ta đã nghe”, “Màu hoa đỏ”, “Hẹn ước Bắc Nam”, “Đón các anh về với đất mẹ”, “Dưới cờ Tổ quốc anh về”, “Vết chân tròn trên cát” và “Bài ca không quên”.

Qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, ký ức chiến tranh được tái hiện bằng những câu chuyện về người lính, tình đồng đội và nỗi mong chờ của những gia đình có người thân mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Nhiều nghệ sĩ như: Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Phương Thanh, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Lân Nhã, Tố My, Trọng Phúc, Trịnh Kim Chi, Lê Thiện cùng các diễn viên, sinh viên và lực lượng quần chúng tham gia biểu diễn.

Không chỉ tái hiện những năm tháng chiến tranh, chương trình còn đặt ra câu chuyện về trách nhiệm của những người đang sống đối với các thế hệ đã hy sinh. Khi tiếng súng đã lùi xa, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, với mong muốn đưa những người đã ngã xuống trở về với gia đình, quê hương.

Các cựu chiến binh cũng có mặt để tri ân đồng đội.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đêm nghệ thuật là cuộc giao lưu giữa họa sĩ Lê Sa Long và bác sĩ quân y Trần Văn Bản, 82 tuổi, người tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Họa sĩ Lê Sa Long vẽ nhiều bức tranh về đợt tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bác sĩ quân y Trần Văn Bản kể lại những ngày tháng tham gia chiến đấu cùng đồng đội tại mặt trận Tam Giác Sắt và đến nay, ông là một trong những người kiên nhẫn tham gia tình nguyện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trên sân khấu, họa sĩ Lê Sa Long trực tiếp ký họa chân dung người bác sĩ cao tuổi. Bức vẽ không chỉ khắc họa một con người đã dành tâm sức cho công việc tri ân đồng đội mà còn gợi nhắc về sự tiếp nối giữa những người từng đi qua chiến tranh và thế hệ hôm nay.

Những đóng góp thầm lặng như vậy cho thấy hành trình tri ân không chỉ nằm ở các nghi lễ tưởng niệm, mà còn hiện diện trong những công việc bền bỉ nhằm tìm lại danh tính, đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ và giúp thân nhân vơi đi nỗi mong chờ kéo dài nhiều năm.

Các tiết mục nghệ thuật gây xúc động mạnh.

Điểm nhấn cuối chương trình là nghi thức dâng hương, thắp nến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, với sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu và các văn nghệ sĩ.

Trong không gian trang nghiêm, những ngọn nến được thắp lên cùng các ca khúc “Ngọn nến tri ân”, “Linh thiêng Việt Nam” và “Bài ca không quên”, gửi gắm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Điểm nhấn cuối chương trình là nghi thức dâng hương, thắp nến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đêm nghệ thuật diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng tới “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Qua những câu chuyện và giai điệu về người lính, chương trình nhắc nhớ rằng phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc đời đã gửi lại chiến trường, cùng những gia đình vẫn luôn mong ngóng ngày người thân trở về.

Theo kế hoạch, sáng 14/10, lễ viếng và truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Sau buổi lễ, các hài cốt sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM.

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Tp.HCM vào ngày 14/10. (Ảnh: BTL Tp.HCM)

Mỹ Hậu