Xúc động đêm 'Khúc tri ân' tại Công viên Lê Thị Riêng trước giờ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ

Tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân” diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước ngày tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại khu vực này.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TP.HCM.

Bà Phạm Thị Thanh Trà (giữa), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo, đại biểu tham dự chương trình.

Được xây dựng với 3 chương gồm Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông, chương trình đưa khán giả trở lại những năm tháng chiến tranh qua thơ ca, âm nhạc và các tiết mục biểu diễn.

Tiếng thơ chúc Tết Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên đầu chương trình, gợi nhắc thời khắc lịch sử và tinh thần chiến đấu của quân, dân ta. Tiếp đó, các ca khúc “Tổ quốc ơi ta đã nghe”, “Màu hoa đỏ”, “Hẹn ước Bắc Nam”, “Đón các anh về với đất mẹ”, “Vết chân tròn trên cát” và “Bài ca không quên” lần lượt được thể hiện.

Các tiết mục nghệ thuật gây xúc động cho người xem.

Sự tham gia của các nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Phương Thanh, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Lân Nhã, Tố My, Trọng Phúc, Trịnh Kim Chi, Lê Thiện cùng nhiều văn nghệ sĩ khác góp phần tái hiện hình ảnh người lính và những hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Các tiết mục nghệ thuật gây xúc động cho người xem.

Tuy nhiên, điểm nhấn của đêm diễn không chỉ nằm ở các tiết mục nghệ thuật mà còn ở những câu chuyện "người thật, việc thật" gắn với hành trình tri ân các liệt sĩ.

Trong phần giao lưu, họa sĩ Lê Sa Long gặp gỡ bác sĩ quân y Trần Văn Bản, 82 tuổi, người tình nguyện hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Cựu Quân y Trần Văn Bản xúc động kể lại hành trình chiến đấu và đi tìm lại hài cốt của đồng đội.

Lắng nghe câu chuyện về những đóng góp của người bác sĩ cao tuổi, họa sĩ Lê Sa Long đã trực tiếp ký họa chân dung ông ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc ấy gợi lên tình đồng đội và sự gắn bó giữa những người từng đi qua chiến tranh, đồng thời nhắc nhớ trách nhiệm của người còn sống đối với những người đã hy sinh.

Bởi sau nhiều năm, việc tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ không đơn thuần là một nhiệm vụ, mà còn là hành trình tìm lại những dấu tích của quá khứ, giúp các gia đình có thêm cơ hội đón người thân trở về.

Chương trình cũng dành thời gian để văn nghệ sĩ, diễn viên và sinh viên chia sẻ suy nghĩ về sự hy sinh của thế hệ đi trước. Qua đó, ký ức lịch sử được truyền tải đến người trẻ không chỉ bằng những trang sách hay bài học, mà còn qua những câu chuyện về con người, tình đồng đội và giá trị của hòa bình hôm nay.

Người dân thắp nến tri ân tại chương trình.

Khép lại chương trình là nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân trong không khí trang nghiêm. Những ngọn nến cùng các ca khúc “Ngọn nến tri ân”, “Linh thiêng Việt Nam” và “Bài ca không quên” thể hiện lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Khúc tri ân” nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Theo kế hoạch, sáng 14/10, lễ viếng và truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sẽ diễn ra tại đây. Sau buổi lễ, các hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Đêm nghệ thuật khép lại trước thời khắc diễn ra lễ truy điệu, nhưng câu chuyện về những người đã ngã xuống vẫn tiếp tục được nhắc nhớ. Việc đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với những hy sinh trong chiến tranh, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình và có trách nhiệm với lịch sử dân tộc.