Đặc sắc Chương trình nghệ thuật 'Cà phê Sơn La – Dấu ấn và khát vọng vươn xa'

Tiết mục hát múa “Arabica Sơn La ngày mới”.

Chương trình nghệ thuật "Cà phê Sơn La - Dấu ấn và khát vọng vươn xa".

Mở đầu chương I “Hành trình Arabica” với các tác phẩm “Khởi nguồn Arabica”, “Hành trình Arabica”, “Mầm sống Arabica Sơn La” khắc họa quá trình hình thành, phát triển của cây cà phê trên vùng đất Sơn La.

Các đại biểu dự bế mạc.

Tiết mục hành trình Arabica.

Chương II “Arabica - Dấu ấn Sơn La” gồm các tiết mục “Rừng gọi”, “Arabica thương hiệu Sơn La”, “Vui mùa Cà phê”, “Cà phê lên”, “Xuống hội”, “Arabica khát vọng tỏa sáng”, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và không khí lao động, sản xuất sôi nổi của người dân vùng cà phê. Qua đó, khẳng định vị trí, giá trị của cà phê Arabica trong phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương.

Nhạc cảnh "Mầm sống Arabica Sơn La".

Tiết mục hát múa "Vui mùa cà phê".

Truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, hội nhập và khát vọng phát triển, chương III “Arabica Sơn La - Khát vọng vươn xa” với các tiết mục “Hương rừng gọi bạn”, liên khúc “Hoa của núi rừng - Đến Sơn La để yêu”, “Bốn phương tụ hội”, “Tự hào Sơn La”, “Arabica Sơn La ngày mới”, thể hiện quyết tâm nâng tầm thương hiệu cà phê Arabica Sơn La, mở rộng thị trường, đưa nông sản đặc trưng của tỉnh vươn xa.

Tiết mục hát múa "Hương rừng gọi bạn"

Tiết mục nhân dân vui ngày hội.

Đông đảo nhân dân theo dõi chương trình nghệ thuật.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp các màn hát múa, khí nhạc, nhạc cảnh, do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc - Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La cùng diễn viên quần chúng biểu diễn, đã góp phần tôn vinh giá trị cà phê Arabica, lan tỏa niềm tự hào về quê hương Sơn La, khơi dậy khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Quảng trường Tây Bắc đêm hội