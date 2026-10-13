Đặc sắc Chương trình nghệ thuật 'Cà phê Sơn La – Dấu ấn và khát vọng vươn xa'
Chương trình nghệ thuật “Cà phê Sơn La - Dấu ấn và khát vọng vươn xa” là điểm nhấn trong đêm bế mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026, với thời lượng 60 phút, gồm 3 chương, tái hiện hành trình phát triển của cây cà phê Arabica, tôn vinh giá trị nông sản đặc trưng và quảng bá hình ảnh đất và người Sơn La.
Mở đầu chương I “Hành trình Arabica” với các tác phẩm “Khởi nguồn Arabica”, “Hành trình Arabica”, “Mầm sống Arabica Sơn La” khắc họa quá trình hình thành, phát triển của cây cà phê trên vùng đất Sơn La.
Chương II “Arabica - Dấu ấn Sơn La” gồm các tiết mục “Rừng gọi”, “Arabica thương hiệu Sơn La”, “Vui mùa Cà phê”, “Cà phê lên”, “Xuống hội”, “Arabica khát vọng tỏa sáng”, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và không khí lao động, sản xuất sôi nổi của người dân vùng cà phê. Qua đó, khẳng định vị trí, giá trị của cà phê Arabica trong phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương.
Truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, hội nhập và khát vọng phát triển, chương III “Arabica Sơn La - Khát vọng vươn xa” với các tiết mục “Hương rừng gọi bạn”, liên khúc “Hoa của núi rừng - Đến Sơn La để yêu”, “Bốn phương tụ hội”, “Tự hào Sơn La”, “Arabica Sơn La ngày mới”, thể hiện quyết tâm nâng tầm thương hiệu cà phê Arabica Sơn La, mở rộng thị trường, đưa nông sản đặc trưng của tỉnh vươn xa.
Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp các màn hát múa, khí nhạc, nhạc cảnh, do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc - Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La cùng diễn viên quần chúng biểu diễn, đã góp phần tôn vinh giá trị cà phê Arabica, lan tỏa niềm tự hào về quê hương Sơn La, khơi dậy khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/le-hoi-ca-phe-son-la-lan-thu-hai-nam-2026/dac-sac-chuong-trinh-nghe-thuat-ca-phe-son-la-dau-an-va-khat-vong-vuon-xa--8KpAYC9vg.html