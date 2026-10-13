Xúc động lời tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tối 13/10, chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” diễn ra trong không khí trang nghiêm, lắng đọng tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), hướng đến tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi đưa các anh về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Chương trình do Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Đêm nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình được dàn dựng thành 3 chương gồm: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông.

Ngay từ những phút mở màn, tiếng thơ chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên, gợi nhớ một giai đoạn lịch sử với tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta.

Tiếp nối là những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng: Tổ quốc ơi ta đã nghe, Màu hoa đỏ, Bài ca không quên...qua phần thể hiện của các nghệ sĩ. Những giai điệu quen thuộc hòa cùng không khí trang nghiêm khiến nhiều người tham dự xúc động.

Ca sĩ Tố My và Quốc Đại thể hiện ca khúc Hẹn ước Bắc Nam, mang đến những giai điệu về tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng thống nhất.

Theo kế hoạch, sáng 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ bắt đầu lúc 7h30 tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Đoàn xe sẽ đi trên quãng đường khoảng 26 km, xuất phát từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, trở lại đường Cách Mạng Tháng Tám, sau đó đi qua đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội để đến nghĩa trang.

Thời gian xuất phát và lộ trình có thể được điều chỉnh theo sự điều hành của ban tổ chức và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Ban Chỉ đạo đề nghị chính quyền và ban chỉ huy quân sự các địa phương có tuyến đường đoàn xe đi qua tuyên truyền, vận động người dân sinh sống hai bên đường đứng trên vỉa hè tiễn biệt các liệt sĩ. Người dân có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.