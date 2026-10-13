Xúc động 'Khúc tri ân' ở Công viên Lê Thị Riêng trước giờ an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo 515 Thành phố.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và TPHCM, đông đảo văn nghệ sĩ.

Chương trình được tổ chức trước lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, dự kiến diễn ra sáng 14/10. Hiện TPHCM đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đón 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình “Khúc tri ân” - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trong không gian linh thiêng tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, những tác phẩm âm nhạc, văn học và sân khấu được thể hiện như những nén tâm nhang thành kính gửi tới các anh hùng, liệt sĩ.

Qua các ca khúc hào hùng, giàu cảm xúc, chương trình khắc họa sự hy sinh của những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, đồng thời gợi lên nỗi mong chờ của những gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa được trở về quê hương.

Mỗi ca khúc, lời thoại không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh mà còn gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập của đất nước.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt mà còn là hành trình thực hiện nghĩa tình với những người đã hy sinh và thân nhân liệt sĩ.

Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình “Khúc tri ân” - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Mệnh lệnh từ trái tim

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là cuộc giao lưu với bác sĩ Trần Văn Bản, cựu bác sĩ quân y năm nay 82 tuổi, người tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Dù tuổi cao, bác sĩ Trần Văn Bản vẫn có mặt từ sáng sớm đến chiều muộn, vận dụng kinh nghiệm chuyên môn để đồng hành cùng tổ lấy mẫu và các lực lượng phối hợp.

Với ông, góp sức đưa đồng đội trở về với đất mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là món nợ nghĩa tình với những người đã cùng mình đi qua chiến tranh. Những năm tháng chiến đấu, những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường và nỗi day dứt của người còn sống trở thành động lực để ông tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này.

"Còn sống ngày nào, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm đồng đội ngày ấy. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh của các đồng đội, tìm lại tên tuổi cho các anh, đưa các anh trở về với quê hương, với Tổ quốc", bác sĩ Trần Văn Bản chia sẻ.

Bác sĩ Trần Văn Bản chia sẻ tại chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Câu chuyện của người cựu bác sĩ quân y gợi nhắc tình đồng chí, đồng đội thủy chung, son sắt và trách nhiệm của người còn sống đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vì thế không chỉ có sự tham gia của các cơ quan chức năng mà còn được tiếp sức bằng tình cảm, sự tự nguyện và lòng biết ơn của cộng đồng.

Thông điệp tri ân tiếp tục được lan tỏa qua ca khúc "Dưới cờ Tổ quốc anh về" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện.

Chia sẻ tại chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ xúc động trước hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Hình ảnh những người mẹ, người vợ bạc trắng mái đầu vẫn mỏi mòn chờ tin người thân sau nhiều thập kỷ, cùng khoảnh khắc hài cốt liệt sĩ được đón về trong lá cờ đỏ sao vàng, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác và thôi thúc trách nhiệm của người nghệ sĩ. Qua âm nhạc, những mất mát của chiến tranh được sẻ chia, những câu chuyện còn dang dở được nhắc nhớ và lòng biết ơn được truyền đến các thế hệ hôm nay.

Họa sĩ Lê Sa Long chia sẻ về quá trình thực hiện bộ tranh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Không chỉ có âm nhạc, "Khúc tri ân" còn kể những câu chuyện bằng hội họa. Bộ tranh của họa sĩ Lê Sa Long tái hiện quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, khắc họa công việc thầm lặng của các lực lượng tham gia tìm kiếm, lấy mẫu và quy tập.

Đằng sau mỗi bức tranh là những câu chuyện về tình đồng đội, sự hy sinh và nỗi mong chờ kéo dài qua năm tháng. Những tác phẩm không chỉ ghi lại một sự kiện mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những người đã ngã xuống, những người đang nỗ lực đưa các anh trở về và những gia đình vẫn đau đáu chờ ngày đoàn tụ.

Tại chương trình, họa sĩ Lê Sa Long chia sẻ về quá trình thực hiện bộ tranh, trong đó có bức chân dung bà Nguyễn Thị Lệ, người có chuyện tình yêu sâu nặng với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Dịp này, họa sĩ trao tặng toàn bộ 20 bức tranh cho Bộ Tư lệnh TPHCM.

Qua âm nhạc, hội họa và những câu chuyện đời thực, chương trình làm nổi bật ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Họa sĩ Lê Sa Long trao tặng toàn bộ 20 bức tranh cho Bộ Tư lệnh TPHCM - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, mỗi người con được đưa trở về đều mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình và xã hội. Đó không chỉ là kết quả của quá trình tìm kiếm, xác minh đầy nỗ lực mà còn là sự an ủi đối với những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm, nhiều thập kỷ.

Khép lại chương trình là nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TPHCM cùng các đại biểu thành kính tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Các đại biểu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Nghi thức dâng hương, thắp nến không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng và chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Những giai điệu của chương trình nghệ thuật "Khúc tri ân" khép lại, nhưng lòng biết ơn và nghĩa tình với các anh hùng, liệt sĩ sẽ còn mãi.