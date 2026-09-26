Hơn 1.340 vận động viên dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I, năm 2026. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đại hội có sự tham gia của hơn 1.340 vận động viên đến từ các xã, phường và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Đại hội diễn ra từ ngày 26 đến 29/9 với 7 môn thi đấu gồm: điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, cà kheo, cờ vua.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao gắn phát triển thể dục, thể thao với nâng cao sức khỏe và xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện.

Nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Phong trào rèn luyện thể thao ngày càng đi vào chiều sâu, tỉnh hiện có hơn 900 câu lạc bộ thể thao và hơn 7.000 đội thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên. Nhiều môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống được quan tâm bảo tồn, phát triển, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Cùng với đó, thể thao thành tích cao của tỉnh cũng đang phát triển, từng bước khẳng định vị trí tại các đấu trường quốc gia, khu vực, quốc tế. Nhiều vận động viên của tỉnh được tuyển chọn vào các đội tuyển quốc gia và đạt thành tích cao.

Ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng tại Sân vận động tỉnh (phường Hà Giang 1) trong những ngày diễn ra đại hội. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Nổi bật, tại SEA Games 33, các vận động viên Tuyên Quang thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đã giành 8 huy chương ở các môn đua thuyền và bóng ném, góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Năm 2026, các vận động viên của tỉnh tiếp tục đạt thành tích tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á và các giải vô địch thế giới, châu Á, Đông Nam Á.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I là dịp đánh giá kết quả phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tiếp tục bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, truyền thống, qua đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc đại hội. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đồng chí Đỗ Hùng Đức mong muốn phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, để việc luyện tập thể dục, thể thao thực sự trở thành nhu cầu thường xuyên, thành nếp sống lành mạnh của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự đại hội. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phát triển thể dục, thể thao quần chúng gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; chú trọng bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, truyền thống; quan tâm phát hiện, đào tạo tài năng và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao, từng bước nâng cao vị thế của thể thao Tuyên Quang.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với các nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng, đốt đuốc truyền thống, tuyên thệ của đại diện vận động viên và trọng tài, trao cờ lưu niệm cho các đoàn cùng chương trình đồng diễn nghệ thuật đặc sắc.