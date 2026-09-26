Man City vi phạm quy định Premier League: Mourinho và MU dễ hưởng lợi

Premier League xác định vi phạm

Một trong những “CLB nhà nước” của bóng đá thế giới dường như đang chao đảo. Mới đây, Man City nhận cú sốc pháp lý lớn nhất có thể.

Theo The Athletic, đội bóng thành Manchester bị xác định có lỗi ở hơn 100 cáo buộc mà họ phải đối mặt từ năm 2023, thời điểm Premier League công bố hồ sơ về các hành vi bị nghi vi phạm quy định công bằng tài chính.

Man City bị xác định vi phạm phần lớn trong các cáo buộc. Ảnh: PA

Để hiểu nguồn gốc vụ việc, cần quay lại năm 2019, khi giải Ngoại hạng Anh bắt đầu điều tra những bất thường trong hoạt động tài chính của Man City. Cuộc điều tra kéo dài 4 năm.

Đến năm 2023, Premier League công bố các sai phạm bị cáo buộc thuộc nhiều dạng khác nhau, trải qua nhiều mùa giải kể từ 2009-2010. Một chi tiết đáng chú ý là Sheikh Mansour tiếp quản CLB vào năm 2008, trước khi giai đoạn bị điều tra bắt đầu.

Ban đầu, Man City đối mặt tổng cộng 115 cáo buộc. Đội ngũ pháp lý bảo vệ CLB do luật sư Lord Pannick KC dẫn đầu.

Các cáo buộc chủ yếu gồm: không cung cấp thông tin tài chính chính xác từ mùa 2009-10 đến 2017-18; không hợp tác với cuộc điều tra của Premier League từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2023; không khai báo chính xác thù lao của cầu thủ và HLV, trong đó có Roberto Mancini giai đoạn 2009-10 đến 2012-13; vi phạm Quy định về Lợi nhuận và Bền vững của Premier League từ mùa 2015-16 đến 2017-18; vi phạm quy định tài chính của UEFA từ mùa 2013-14 đến 2017-18.

Theo bài báo, trong 115 cáo buộc ban đầu, Man City bị xác định có lỗi ở tất cả trừ 1. Câu hỏi lớn lúc này là CLB sẽ chịu hình phạt gì.

Chưa có mức phạt nào được quyết định (khi có quyết định, Man City được quyền kháng án), trong khi các phương án được nhắc đến có thể ảnh hưởng sâu rộng tới tương lai đội bóng.

Những án phạt có thể xảy ra

Nhẹ nhất có lẽ là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Với một CLB được định giá 4,99 tỷ USD, án phạt tài chính có thể ít tác động đến kế hoạch phát triển đội bóng hơn các hình thức xử lý về mặt thể thao.

Theo Forbes, giá trị của Man City đã tăng mạnh so với mức 863 triệu USD vào năm 2014.

Một khả năng khác là trừ điểm, với số điểm phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sai phạm. Nặng hơn nữa là tước danh hiệu. Bài báo tính rằng Man City giành 10 chiếc cúp trong giai đoạn có các sai phạm bị cáo buộc: 3 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 4 League Cup và 1 Siêu cúp Anh.

Man City có bị tước danh hiệu? Ảnh: PA

Hình phạt nghiêm khắc nhất có thể là loại khỏi Premier League hoặc buộc xuống hạng. Nếu xảy ra, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào dự án thể thao của Man City, dự án từng đạt đỉnh cao với chức vô địch Champions League mùa 2022-23, trong kỷ nguyên hoàng kim với Pep Guardiola.

Bài báo còn nhắc đến những khả năng khác liên quan đến đấu trường châu Âu. Theo đó, không loại trừ khả năng Man City bị tước doanh thu từ các giải đấu của UEFA, cấm hoặc hạn chế đăng ký cầu thủ, thậm chí loại khỏi các giải đấu này.

Những gì diễn ra khiến giới bóng đá không khỏi nhớ lại câu nói của Jose Mourinho về Man City cách nay hai năm.

“Họ có thể trừ điểm City và tôi sẽ vô địch mùa giải ấy”, Mourinho nói, ám chỉ mùa giải 2017-18 mà ông dẫn MU về nhì Ngoại hạng Anh. Khi ấy, “Quỷ đỏ” kém hàng xóm đến 19 điểm.

David de Gea cũng lên tiếng: “Vậy thì, hãy nói chuyện xem nào. Rốt cuộc tôi đã vô địch Premier League bao nhiêu lần?”. Anh là nhân chứng mùa giải “điên rồ” 2011-12 thời Sir Alex Ferguson.

Khi ấy, hai đội bóng thành Manchester cùng 89 điểm nhưng MU phải chịu phận á quân vì thua chỉ số phụ. Ở vòng cuối, Man City bị Queens Park Rangers dẫn 2-1 đến phút 90’+1, nhưng thắng 3-2 nhờ Edin Dzeko (90’+2) và bàn nổi tiếng của Kun Aguero (90’+4).

Biết đâu, sau gần 15 năm từ trường hợp De Gea, gần 9 năm như tâm sự của Mourinho, MU lại có thêm 2 chức vô địch Premier League. Bóng đá đôi khi có những ngã rẽ khó ngờ.