HLV Philippines: 'Rõ ràng Việt Nam mạnh hơn và là ứng viên vô địch'

Trong buổi họp báo chiều 25/9 tại sân Sijalak Harupat, Bandung (Indonesia), HLV Carles Cuadrat dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng đối thủ đang sở hữu lực lượng và vị thế vượt trội so với Philippines.

“Rõ ràng tuyển Việt Nam mạnh hơn Philippines, đứng đầu Đông Nam Á và là ứng viên vô địch. Họ có đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ nhập tịch và Việt kiều giỏi. Tuy nhiên, ban huấn luyện Philippines đã nghiên cứu kỹ tuyển Việt Nam”, ông Cuadrat nói.

HLV sinh năm 1968 cũng nhắc đến việc Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và đứng trên Philippines khoảng 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Theo ông, một lợi thế khác của Việt Nam là phần lớn tuyển thủ thi đấu trong nước, giúp ban huấn luyện và liên đoàn chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch tập trung và chuẩn bị cho giải.

Ông Cuadrat lấy ASEAN Cup 2026 làm ví dụ. Do giải đấu đó nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, các CLB không có nghĩa vụ nhả người, khiến Philippines phải sử dụng nhiều cầu thủ U23. Trong khi đó, Việt Nam có điều kiện tập hợp lực lượng tốt hơn.

“Tất nhiên, đó không phải lý do để biện minh”, HLV Cuadrat nhấn mạnh.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tình hình của Philippines khả quan hơn khi nhiều tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài có thể góp mặt. HLV Cuadrat cho biết đội hình hiện tại có những cầu thủ trở về từ Mỹ và châu Âu, qua đó giúp Philippines tăng thêm chất lượng và chiều sâu.

“Chúng tôi là một tập thể đoàn kết, thông minh và đã chuẩn bị tốt cho giải. Philippines tự tin có thể thi đấu sòng phẳng với mọi đối thủ”, ông nói.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Philippines.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng khẳng định Philippines sẽ không vào trận với tư tưởng phòng ngự số đông để tìm một kết quả hòa. Đội bóng này muốn kiểm soát bóng, tấn công và tạo ra một trận đấu cởi mở trước Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ không co cụm phòng ngự và hướng đến tỷ số 0-0. Philippines thích tấn công và sẽ cố gắng chơi cống hiến để phục vụ khán giả. Hãy cùng chờ đợi một màn trình diễn tích cực”, ông Cuadrat cho biết.

Thủ môn Kevin Ray Mendoza, người dự họp báo cùng HLV trưởng, cũng thể hiện sự tự tin. “Tuyển Philippines đang có đội hình mạnh dù vẫn thiếu vài cái tên. Chúng tôi tin mình có thể giành kết quả tốt tại giải”, Mendoza chia sẻ.

Trận đấu giữa tuyển Philippines và Việt Nam diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).