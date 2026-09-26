'Cô gái vàng' Nguyễn Thùy Linh khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Khởi đầu đầy tự tin

Nguyễn Thùy Linh đã có khởi đầu thuận lợi tại nội dung đơn nữ môn cầu lông ASIAD 2026 khi đối đầu Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh có khởi đầu thuận lợi tại Asiad 2026. Ảnh: Báo Công Lý.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt hàng đầu Việt Nam, Thùy Linh chủ động triển khai lối đánh chắc chắn, kiểm soát tốt các pha cầu và tạo được thế trận thuận lợi trước đối thủ.

Sau những màn giằng co, tay vợt Việt Nam duy trì sự ổn định ở những thời điểm quyết định để giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Kết quả này giúp Thùy Linh chính thức giành quyền đi tiếp tại ASIAD 2026.

Dấu ấn của tay vợt số 1 Việt Nam

Trong những năm gần đây, Thùy Linh đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Cô từng giành HCĐ đồng đội nữ tại SEA Games 31, vô địch Vietnam Open hai năm liên tiếp 2022 và 2023, đồng thời đăng quang Vietnam International Challenger 2023.

Thùy Linh từng giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, năm 2023 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Thùy Linh lần đầu lọt Top 20 thế giới của BWF, trở thành tay vợt nữ Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc này.

Tay vợt quê Đồng Nai cũng gây tiếng vang tại China Masters 2023 khi đánh bại cựu số 1 thế giới Carolina Marin ở vòng mở màn.

Năm 2024, Thùy Linh tiếp tục ghi dấu ấn với ngôi Á quân Đức mở rộng và giành quyền tham dự Olympic Paris 2024.

Hướng tới những thử thách tiếp theo

Chiến thắng trong trận ra quân mang ý nghĩa quan trọng, giúp Thùy Linh có thêm sự tự tin cho hành trình phía trước.

Đại diện của cầu lông Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến những trận đấu tiếp theo với mục tiêu tiến sâu tại giải.

Với kinh nghiệm và bản lĩnh được tích lũy qua nhiều giải đấu lớn, Thùy Linh được kỳ vọng tiếp tục tiến sâu, qua đó hướng tới thành tích tốt cho cầu lông Việt Nam tại ASIAD 2026.