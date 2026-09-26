Khai mạc Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội bóng tại lễ khai mạc.

Tham dự giải có hơn 100 vận động viên tiêu biểu đến từ 8 đội bóng thuộc 3 Cụm thi đua Hội Nông dân tỉnh. Đây là các đội xuất sắc được tuyển chọn qua các vòng loại cấp cơ sở để góp mặt tại vòng chung kết.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự.

Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” là hoạt động thể thao truyền thống của Hội Nông dân tỉnh, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là giải đấu nhằm hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026); dịp để cán bộ, hội viên nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham dự giải.

Qua 10 lần tổ chức, từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, giải đấu đã trở thành một sân chơi thể thao quen thuộc, khẳng định vai trò của thể thao quần chúng trong nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa, tạo động lực để cán bộ, hội viên nông dân và Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, học tập và công tác.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Thi đấu hết mình", các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những màn tranh tài kịch tính, hấp dẫn ngay từ vòng bảng.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn và kịch tính ngay từ vòng bảng.

Theo kế hoạch, Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 sẽ khép lại vào ngày 27/9 với trận chung kết và lễ trao giải.