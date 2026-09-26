Thái Lan mạnh hơn, nhưng hàng công vẫn là dấu hỏi

Chanathip trở lại giúp Thái Lan có thêm khả năng kiểm soát và sáng tạo ở khu vực phía sau tiền đạo.

Anthony Hudson công bố 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều gương mặt quan trọng trở lại. Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Nicholas Mickelson đều góp mặt, bên cạnh bộ khung quen thuộc gồm Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee, Kritsada Kaman, Jonathan Khemdee, Suphanan Bureerat và Supachai Jaided.

So với ASEAN Cup cách đây hơn một tháng, lực lượng lần này của Thái Lan mạnh hơn rõ rệt. Giải đấu trước không nằm trong FIFA Days, còn FIFA ASEAN Cup giúp Hudson có thể triệu tập những cầu thủ đang chơi tại Nhật Bản và Đức. Điều đó đặc biệt quan trọng ở tuyến giữa, hai cánh và khả năng tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, đây chưa phải đội hình mạnh nhất mà Thái Lan có thể sở hữu. Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda không góp mặt, còn Suphanat Mueanta và Thanawat Suengchitthawon vắng mặt vì chấn thương. Trong đó, trường hợp của Suphanat là tổn thất đáng kể nhất.

Trước khi gặp vấn đề ở gân kheo, Suphanat chơi 7 trận cho Omiya Ardija mùa này, ghi 2 bàn và có một kiến tạo trong 280 phút. Anh dự kiến phải nghỉ 1-2 tháng, qua đó bỏ lỡ giải đấu đúng lúc đang duy trì phong độ khá tốt tại Nhật Bản.

Thái Lan mạnh lên ở tuyến giữa

Sự trở lại đáng chú ý nhất nằm ở Chanathip. Ở tuổi 32, tiền vệ BG Pathum không còn chỉ được chờ đợi ở những pha rê bóng hay đột phá cá nhân, mà giá trị lớn hơn nằm ở khả năng giữ nhịp, nhận bóng giữa các tuyến và kết nối hàng tiền vệ với hàng công.

Hudson từng đánh giá Chanathip là nhân vật quan trọng cả trong lẫn ngoài sân. Kinh nghiệm của tiền vệ này cũng cần thiết với một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, nhất là khi Thái Lan muốn kiểm soát thế trận thay vì chỉ dựa vào những pha chuyển trạng thái.

Supachok mang đến một dạng đột biến khác. Cầu thủ này đã có 101 trận cho Consadole Sapporo trên mọi đấu trường, ghi 15 bàn và có 15 kiến tạo. Riêng mùa 2026/27, anh mới chơi 129 phút sau 3 trận nhưng đã ghi một bàn.

Thông số đó cho thấy Supachok vẫn có chất lượng, dù số phút thi đấu gần đây tại CLB chưa nhiều. Khi trở về tuyển, anh có thể chơi rộng, bó vào trung lộ hoặc xuất hiện phía sau trung phong, giúp Hudson có thêm phương án thay đổi cấu trúc tấn công.

Supachok có 15 bàn và 15 kiến tạo sau 101 trận cho Consadole Sapporo trên mọi đấu trường.

Theerapat Prueangthong cũng là lựa chọn đáng chú ý. Cầu thủ 19 tuổi đã chơi 18 trận cho Sapporo, ghi một bàn và có 5 kiến tạo. Riêng mùa này, anh có 7 lần ra sân với 402 phút và một kiến tạo.

Trước đó, Theerapat từng có 1 bàn và 4 kiến tạo sau 10 trận tại giải J2/J3 đặc biệt. Khả năng tăng tốc và chơi rộng của cầu thủ này giúp Thái Lan có thêm một phương án khác với Chanathip hay Supachok, những người thiên về xử lý bóng và di chuyển vào khoảng trống hơn.

Hai biên cũng được nâng cấp nhờ Mickelson. Hậu vệ 26 tuổi có những phút đầu tiên tại Bundesliga trong màu áo Elversberg khi vào sân 15 phút cuối trận thắng Borussia Mönchengladbach 4-3, qua đó trở thành cầu thủ Thái Lan thứ hai thi đấu tại giải đấu cao nhất nước Đức.

Hudson từng nói Mickelson nằm trong kế hoạch đá chính ở hành lang trái. Với kinh nghiệm tại châu Âu, anh có thể giúp Thái Lan cải thiện khả năng lên bóng ở biên, đồng thời bổ sung tốc độ và thể lực cho hàng thủ.

Phía trong, Jonathan Khemdee, Manuel Tom Bihr, Natthapong Sai-riya và Kritsada Kaman vẫn là những lựa chọn quen thuộc. Jonathan bước vào đợt tập trung sau khi chơi trọn 90 phút và giúp Ratchaburi giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0 trước Bangkok United, nên ít nhất Hudson có những trung vệ đang duy trì nhịp thi đấu ổn định.

Dấu hỏi trên hàng công

Nếu tuyến giữa và hai biên tạo cảm giác yên tâm hơn, vị trí trung phong lại là vấn đề lớn nhất. Hudson gọi ba tiền đạo gồm Supachai Jaided, Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell, nhưng phong độ ghi bàn của cả ba trước giải chưa thực sự thuyết phục.

Sau hai vòng đầu Thai League 2026/27, ba trung phong này mới ghi tổng cộng một bàn. Supachai chơi 154 phút nhưng chưa lập công, Teerasak có một bàn sau 73 phút, còn Jude Bell chơi 45 phút và chưa ghi bàn.

Thống kê trong màu áo đội tuyển cũng chưa tạo cảm giác chắc chắn. Supachai có 8 bàn sau 46 trận nhưng đã trải qua 4 trận liên tiếp không ghi bàn cho Thái Lan. Teerasak có 11 bàn sau 33 trận nhưng tịt ngòi 3 trận gần nhất, còn Jude Bell sở hữu 2 bàn sau 5 trận và cũng không ghi bàn trong 3 lần ra sân gần đây.

Teerasak ít nhất đang có tín hiệu tốt ở CLB khi ghi bàn quyết định giúp Port FC thắng Lamphun Warrior 2-1 hôm 11/9. Tuy nhiên, việc ba trung phong chỉ có một bàn sau hai vòng Thai League vẫn là con số thấp với một đội tuyển đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Suphanat ghi 2 bàn và có một kiến tạo sau 7 trận cho Omiya Ardija trước khi chấn thương khiến anh vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup.

Sự vắng mặt của Suphanat càng làm bài toán rõ hơn. Trước khi chấn thương, tiền đạo Omiya có 2 bàn và một kiến tạo sau 7 trận mùa này, trong đó từng ghi bàn ở hai trận liên tiếp tại Nhật Bản.

Vì vậy, nhiệm vụ ghi bàn của Thái Lan khó chỉ đặt lên các số 9. Chanathip, Supachok và những cầu thủ chạy cánh sẽ phải đóng góp nhiều hơn, đặc biệt khi Hudson muốn đội chơi chủ động và đưa nhiều người vào khu vực nguy hiểm.

Thái Lan lần lượt gặp Pakistan ngày 26/9, Việt Nam ngày 29/9 và Philippines ngày 2/10. Với thể thức chỉ đội đầu bảng vào chung kết, Hudson không có nhiều thời gian thử nghiệm, còn trận gặp Việt Nam có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua ngôi đầu.

So với ASEAN Hyundai Cup, Thái Lan rõ ràng mạnh hơn khi có lại Chanathip, Supachok và Mickelson. Nhưng việc Suphanat vắng mặt, trong khi ba trung phong chưa đạt phong độ cao, khiến khả năng chuyển ưu thế về nhân sự thành bàn thắng vẫn là câu hỏi lớn nhất trước giải.