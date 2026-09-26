Pep quá khôn ngoan vì rời Etihad trước lúc 'bom hẹn giờ' phát nổ

Guardiola đã dính líu tới những vấn đề tài chính của Man City năm 2018.

Chỉ 4 tháng sau khi Pep rời Etihad, vụ án 115 cáo buộc tài chính bước sang một bước ngoặt chấn động với thông tin Man City bị kết luận vi phạm 114 cáo buộc. Pep thoát khỏi vụ "bom hẹn giờ" mà không bị vướng hạt bụi nào.

Khi Pep ra đi ngẩng cao đầu

Theo những thông tin được công bố ngày 25/9, một ủy ban độc lập được cho là đã kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc của Premier League. Khả năng Man City bị xử phạt nặng rất cao, thậm chí bị đánh xuống hạng.

Vụ việc liên quan đến Manchester City không xuất hiện bất thình lình vào năm 2026 mà chỉ là bom hẹn giờ đến lúc phát nổ. Từ tháng 2/2023, Premier League công bố các cáo buộc, mở ra một quá trình pháp lý kéo dài với hàng loạt vấn đề liên quan đến tài chính, doanh thu, thông tin cung cấp cho giải đấu và các quy định của Premier League.

Trong khoảng thời gian ấy, Pep Guardiola gần như luôn là người đứng ở tuyến đầu trước truyền thông. Mỗi khi Manchester City thi đấu, bên cạnh câu hỏi về chiến thuật hay phong độ, ông lại phải đối mặt với những câu hỏi về 115 cáo buộc. Pep không phải người phụ trách tài chính của CLB, nhưng vị trí HLV trưởng khiến ông trở thành gương mặt đại diện dễ bị đặt vào tâm bão nhất.

Một người đã trải qua gần một thập kỷ ở vị trí quyền lực như Pep chắc chắn hiểu rằng vụ việc này không thể biến mất chỉ bằng vài tuyên bố từ phòng họp báo. Và khi thời điểm phán quyết ngày càng đến gần, việc tiếp tục gắn tương lai của mình với Manchester City đồng nghĩa với việc ông phải chấp nhận xác suất bị cuốn vào khủng hoảng cũng ngày càng cao.

Bởi vậy, quyết định chia tay vào tháng 5/2026 có vẻ rất kịp thời và được tính toán kỹ. Pep rời đi sau đúng một thập kỷ, thời điểm mà ông đã giành gần như mọi danh hiệu có thể với Manchester City. Premier League, Champions League, FA Cup, League Cup và hàng loạt kỷ lục đã biến nhiệm kỳ của ông thành một chương đặc biệt trong lịch sử CLB. Về mặt bóng đá, chẳng còn quá nhiều thứ để chứng minh. Còn về các vấn đề pháp lý, giờ nó không còn là việc của Pep.

Pep rời đi với tư thế người chiến thắng.

Pep được tự do tắm nắng khi con tàu Man City chao đảo

Có một chi tiết khiến quyết định của Pep càng trở nên đáng chú ý: Chính ông từng tuyên bố rằng nếu phát hiện ban lãnh đạo Manchester City lừa dối mình, ông sẽ rời CLB ngay lập tức.

Đó giống như một ranh giới mà Pep tự đặt ra cho mối quan hệ giữa mình với giới chủ. Ông có thể chấp nhận áp lực, chấp nhận thất bại và thậm chí chấp nhận những mùa giải không danh hiệu. Nhưng nếu niềm tin bị phá vỡ, Pep đã nói rõ rằng ông sẽ không ở lại.

Nhìn lại vụ hàng trăm cáo buộc, câu nói ấy trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện chia tay. Pep có thể rời đi với tư thế của người giữ đúng nguyên tắc mà chính mình từng tuyên bố. Nhưng quan trọng hơn, Pep rời đi trước khi những hệ lụy pháp lý có thể đè bẹp di sản của ông.

Nếu tiếp tục ở lại đến năm 2027, Pep có thể phải đứng trước một Manchester City hoàn toàn khác: đội bóng đối diện phán quyết, những án phạt tiềm tàng và một tương lai thể thao chưa rõ ràng. Khi ấy, Pep đi cũng dở mà ở lại thì còn dở hơn. Đi thì mang tiếng là thuyền trưởng bỏ chạy khỏi tàu đắm, còn ở lại thì rất mông lung.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Và thay vì chờ cho quả bom phát nổ rồi mới tìm đường thoát, Pep bước ra khi chiếc áo choàng chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn. Ông rời đi khi Man City vẫn trên đỉnh nên CĐV Man City không thể trách Pep rời bỏ đội bóng khi gặp nguy nan.

Còn giờ này, khi con tàu Man City đang chao đảo trước 114 cơn sóng dữ thì Pep có thể đang nằm tắm nắng ở một hòn đảo thanh bình nào đó, không phải vò đầu bứt tai nghĩ về tương lai Man City hay đối phó các câu hỏi của cánh phóng viên.

Có thể Pep không biết chính xác phán quyết sẽ đi theo hướng nào. Nhưng một điều gần như chắc chắn: ông hiểu rằng hàng trăm cáo buộc là một rủi ro quá lớn mà xác suất thoát quá thấp. Ở gần quả bom chực chờ phát nổ chẳng phải là điều thông minh.

Pep chẳng những rời xa Man City mà 4 tháng qua cũng gần như biệt tích, biến mất trên truyền thông. Do vậy, chẳng ai có thể bắt ông phải trả lời những vấn đề của Man City nữa. Dù bom hẹn giờ tại Etihad có nổ thì Pep cũng có quyền đeo tai nghe, tận hưởng thế giới của riêng mình. Mọi thứ cứ để Enzo Maresca xoay xở.