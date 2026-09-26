Haaland làm được điều không tưởng ở tuyển Na Uy

‘Điều không tưởng’ ấy tiếp tục được chân sút 26 tuổi ‘đóng đinh’ sau cú đúp giúp Na Uy thắng Đan Mạch 3-2 ở lượt mở màn bảng A4 Nations League hôm 26/9 (giờ Hà Nội). Các pha lập công ở phút 18 và 74 đưa Haaland lên 64 bàn cho đội tuyển quốc gia chỉ sau 56 lần ra sân.

Nói cách khác, Haaland đang sở hữu số bàn thắng còn nhiều hơn số trận khoác áo Na Uy, với hiệu suất trung bình 1,14 bàn mỗi trận. Một thống kê tưởng như khó xuất hiện ở cấp độ đội tuyển, nơi cầu thủ chỉ có vài đợt tập trung mỗi năm, lại trở thành chuyện thường ngày với tiền đạo Man City.

Tiền đạo Erling Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Na Uy trước Đan Mạch ở lượt mở màn bảng A4 Nations League. Ảnh: AFP.

Cột mốc 64 bàn còn giúp Haaland vượt cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic để trở thành cầu thủ nam ghi nhiều bàn nhất lịch sử các đội tuyển Bắc Âu. Điều đáng nói, chân sút Thụy Điển cần tới 122 trận để có 62 bàn, trong khi Haaland vượt qua con số ấy với chưa đến một nửa số lần ra sân.

Khoảng cách với những người đi trước ở Na Uy thậm chí còn choáng ngợp hơn. Haaland phá kỷ lục 33 bàn tồn tại từ năm 1937 của Jorgen Juve từ tháng 10/2024, khi mới 24 tuổi. Chưa đầy 2 năm sau, anh đã nâng thành tích lên 64 bàn, gần gấp đôi kỷ lục từng đứng vững suốt 87 năm.

Đấu trường Nations League cũng đang trở thành ‘mảnh đất lành’ của tiền đạo sinh năm 2000. Với cú đúp vào lưới Đan Mạch, Haaland có 21 bàn tại giải, bỏ xa 2 người đứng kế tiếp là Aleksandar Mitrovic và Cristiano Ronaldo, cùng có 15 bàn.

Phong độ ấy không phải câu chuyện nhất thời. Haaland ghi 7 bàn tại World Cup 2026, góp công đưa Na Uy vào tứ kết trong lần đầu trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998.

Tính 6 trận gần nhất cho CLB và đội tuyển trước khi khép lại cuộc đối đầu Đan Mạch, chân sút 26 tuổi đã có 9 bàn.

Riêng trước Đan Mạch, bàn đầu tiên giúp Haaland nhân đôi cách biệt lên 2-0, còn pha lập công thứ 2 đến đúng lúc Na Uy bị gỡ hòa 2-2. Cú dứt điểm ở phút 74 vì thế không chỉ làm dày thêm bộ sưu tập kỷ lục cá nhân, mà còn trực tiếp mang về 3 điểm cho đội bóng Bắc Âu.

Haaland sẽ có cơ hội nối dài những con số khó tin khi Na Uy tiếp Bồ Đào Nha ở lượt 2 bảng A4 vào rạng sáng 28/9 (giờ Hà Nội).

Cuộc đối đầu cũng đưa chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn lịch sử Nations League chạm trán Cristiano Ronaldo, người hiện kém anh 6 bàn tại sân chơi này.