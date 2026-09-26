Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9: Việt Nam vs Philippines

Malaysia và Indonesia cùng có khởi đầu thuận lợi ở bảng A sau loạt trận ngày 25/9. Hôm nay, sự chú ý chuyển sang bảng B khi Thái Lan đối đầu Pakistan trước khi đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào giải bằng cuộc chạm trán Philippines.

Hình minh họa.

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Tính đến sáng 26/9, giải đã hoàn thành bốn trận đấu thuộc Division 1 và Division 2.

Lào mở màn giải bằng chiến thắng 3-1 trước Brunei, với các bàn của Bounphachan Bounkong, Xayasith Singsavang và Bounxai Xernvanglieng. Myanmar sau đó đánh bại Timor Leste 2-0 nhờ Win Naing Tun và Than Paing.

Sang ngày 25/9, Malaysia tạo ra chiến thắng đậm nhất Division 1 tính đến thời điểm hiện tại khi vượt qua Bangladesh 3-0. Arif Aiman lập cú đúp ở các phút 18 và 37, trước khi Bergson da Silva ghi bàn thứ ba ở phút 52.

Indonesia cũng có ba điểm ở trận ra quân khi thắng Singapore 2-0. Ragnar Oratmangoen mở tỷ số phút 13, còn Ole Romeny thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp hai. Singapore phải chơi thiếu người sau khi Safuwan Baharudin nhận thẻ đỏ.

BXH FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Division 1 - Bảng A

Malaysia tạm dẫn bảng nhờ hơn Indonesia về hiệu số bàn thắng bại. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ngày 28/9, trận đấu có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành vị trí số một bảng A.

Division 1 - Bảng B

Bảng B bắt đầu thi đấu trong hôm nay 26/9. Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan đều chưa có điểm trước lượt trận đầu tiên. FIFA ASEAN Cup áp dụng thể thức vòng tròn một lượt, đội đứng đầu mỗi bảng Division 1 giành quyền vào chung kết, còn hai đội nhì bảng gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

BXH Division 2

Bảng A

Bảng B

Lào và Myanmar đang nắm lợi thế sau lượt đầu. Division 2 nghỉ thi đấu trong ngày 26/9 và trở lại ngày 27/9 với hai trận Hong Kong - Lào và Campuchia - Myanmar.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9

Cả hai trận hôm nay đều diễn ra trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung. Bandung cùng múi giờ với Việt Nam, do đó giờ FIFA công bố cũng chính là giờ Việt Nam.

Pakistan - Thái Lan: Thái Lan mở màn hành trình mới

Trận đấu lúc 16h00 là màn ra quân của một Thái Lan vừa trải qua trận chung kết ASEAN Hyundai Cup với Việt Nam. Tiền đạo Teerasak Poeiphimai tiếp tục là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất khi anh vừa là chân sút hàng đầu của Thái Lan tại giải khu vực gần nhất.

Pakistan lại mang tới đội hình có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Abdullah Iqbal, Easah Suliman và Abdul Samad là những cái tên đáng chú ý, giúp đội khách có nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp tốt.

Trong bảng đấu chỉ đá ba lượt, cả Thái Lan lẫn Pakistan đều hiểu một cú sảy chân ngay ngày đầu tiên sẽ khiến áp lực tăng mạnh trước hai trận còn lại với Việt Nam và Philippines.

Việt Nam - Philippines: Tâm điểm FIFA ASEAN Cup hôm nay

Tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam là trận Việt Nam - Philippines lúc 19h30.

Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia với phần lớn bộ khung từng vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026. HLV Kim Sang-sik đồng thời bổ sung hai gương mặt mới là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng, tạo thêm lựa chọn cho đội hình trong giải đấu có mật độ thi đấu khá dày.

Philippines cũng mang sang Indonesia lực lượng đáng chú ý với nhiều cầu thủ đang thi đấu ngoài lãnh thổ. Ngoại trừ Daisuke Sato chơi trong nước, nhiều thành viên của đội tuyển Philippines hiện khoác áo các CLB tại châu Âu, Mỹ và châu Á.

Điều này khiến trận ra quân không đơn giản với Việt Nam. Philippines có thể chủ động chơi thấp, tăng mật độ ở khu vực trung tuyến rồi khai thác tốc độ của các cầu thủ phía trên khi chuyển trạng thái.

Với Việt Nam, điều quan trọng là tìm bàn thắng mà không đánh mất sự cân bằng. Ba điểm trước Philippines sẽ tạo nền tảng thuận lợi trước trận đấu được chờ đợi với Thái Lan ngày 29/9.

Lịch thi đấu tiếp theo của bảng B

Việt Nam vì thế có lịch thi đấu khá thuận lợi về thời gian nghỉ. Sau trận gặp Philippines, thầy trò HLV Kim Sang-sik có hai ngày chuẩn bị trước cuộc đối đầu Thái Lan, rồi tiếp tục có thêm hai ngày nghỉ trước trận cuối vòng bảng với Pakistan.

Cuộc đua bắt đầu nóng lên

Sau hai ngày đầu tiên, Malaysia đang sở hữu hiệu số tốt nhất Division 1 nhờ chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Indonesia bám ngay phía sau với cùng ba điểm, còn bảng B sẽ bắt đầu xác lập trật tự sau hai trận trong ngày 26/9.

Với thể thức chỉ đội đầu bảng vào chung kết, gần như không có nhiều khoảng trống cho việc sửa sai. Điều đó khiến trận Việt Nam - Philippines tối nay mang ý nghĩa lớn hơn một trận mở màn thông thường: ba điểm có thể giúp Việt Nam tạo vị thế thuận lợi trước cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan.