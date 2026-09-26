Không đài nào của Việt Nam mua bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026

19h30 tối 26/9, tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines, và trận đấu này cũng như toàn bộ giải đấu không được phát sóng trên các kênh truyền hình Việt Nam. Lý do bởi không có đơn vị truyền hình nào mua bản quyền giải bóng đá lần đầu tiên được FIFA tổ chức.

Được biết, ban đầu gói bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA chào với mức khoảng 3 triệu USD (gần 80 tỷ đồng), sau đó giảm xuống khoảng 2,6 triệu USD, nhưng đây vẫn là mức giá rất cao. Ở khu vực Đông Nam Á, không chỉ có Việt Nam, rất nhiều quốc gia khác cũng "nói không" với bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

Người hâm mộ không được xem các trận của tuyển Việt Nam trên truyền hình. Ảnh: S.N

Trong thời gian qua, một đơn vị truyền hình lớn của Việt Nam tích cực đàm phán với FIFA, nhưng cuối cùng quyết định không mua vì giá đắt đỏ. Đơn vị này cùng các nhà đài Việt Nam chấp nhận "trắng sóng" FIFA ASEAN Cup 2026.

Như vậy, người hâm mộ sẽ không được xem tuyển Việt Nam thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên các kênh truyền hình cũng như nền tảng khác. Đây là điều rất đáng tiếc nhưng tất cả phải chấp nhận khi việc mua bản quyền truyền hình luôn là bài toán kinh doanh phải cân nhắc kỹ.

Theo lịch thi đấu, tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan vào ngày 29/9, đều trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik trở lại Jakarta thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.