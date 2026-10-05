HLV Jesus mở đường cho Ronaldo trở lại

Ronaldo có cơ hội trở lại tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy rạng sáng 5/10, HLV Jesus khẳng định cánh cửa trở lại đội tuyển vẫn rộng mở với Ronaldo, bất chấp những bất đồng giữa hai bên thời gian qua.

"Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng với tôi, mọi thứ vẫn còn để ngỏ. Ronaldo phải tự quyết định tương lai của mình trước khi danh sách triệu tập được công bố. Nếu cậu ấy vẫn thi đấu và muốn trở lại đội tuyển quốc gia, cậu ấy có thể trở lại bất cứ lúc nào. Tại sao lại không?", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Ông Jesus cũng cho rằng những căng thẳng vừa qua chỉ xuất phát từ một sự hiểu lầm và hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng. "Đó là một sự hiểu lầm và theo quan điểm của tôi, việc giải quyết vấn đề này không hề khó khăn. Về phía tôi, mọi chuyện đều ổn. Khi nào tình hình được giải quyết? Tôi không biết, chúng ta hãy cùng chờ xem. Trận đấu này vừa mới kết thúc", ông nói.

Những phát biểu của HLV Jesus thắp lên hy vọng về khả năng Ronaldo tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha, sau khi xuất hiện thông tin siêu sao 41 tuổi cân nhắc chia tay đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Ronaldo được cho là không hài lòng với cách sử dụng nhân sự của HLV Jesus và đã rời đợt tập trung của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, những chia sẻ mới nhất từ nhà cầm quân này cho thấy mâu thuẫn giữa hai bên chưa đến mức không thể hàn gắn.

Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Ronaldo. Khả năng CR7 trở lại đội tuyển sẽ phụ thuộc vào lựa chọn cá nhân của anh cũng như những cuộc trao đổi giữa các bên trong thời gian tới.

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