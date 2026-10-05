Goncalo Ramos đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết UEFA Nations League

Với mục tiêu giành trọn là 3 điểm để giành vé vào tứ kết cùng điểm tựa sân nhà Dragao, Bồ Đào Nha nhập cuộc chủ động, nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt rõ rệt trước Na Uy. Sóng gió vì thế cũng sớm ập đến với khung thành đội khách.

Lần lượt các cú dứt điểm của Conceicao bị hậu vệ cánh trái Aursnes bên phía đội khách cản phá, của Joao Felix (hai lần) bị trung vệ Ostigard chặn lại. Sau đó, cú sút hiểm hóc của Cancelo cũng không thể trở thành bàn thắng khi thủ môn Selvik xuất sắc đẩy bóng qua xà ngang.

Lợi thế sân nhà giúp Bồ Đào Nha (áo đỏ) nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt.

Đội khách không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý trong khoảng thời gian đầu trận, ngoại trừ cú cứa lòng của Antonio Nusa bị thủ thành Diogo Costa đẩy qua xà ngang. Nhưng rồi, Na Uy sau đó bất ngờ vượt lên ở phút 36 bằng một khoảnh khắc xuất thần của nhân vật ít ai ngờ tới: trung vệ Kristoffer Ajer.

Nhận đường chuyền của Martin Odegaard, hậu vệ đang khoác áo Brentford khống chế bằng ngực trước khi tung cú vô-lê từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Đây mới là pha lập công thứ 2 của Kristoffer Ajer sau 44 trận chính thức cho đội tuyển Na Uy, sau lần anh góp 1 bàn vào thắng lợi 4-2 trước Israel hồi tháng 3 năm 2025.

Kristoffer Ajer (giữa) ăn mừng sau khi mở tỷ số trước Bồ Đào Nha.

Nhưng niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng hai phút thì Bồ Đào Nha đã có bàn gỡ. Từ quả ném biên rất mạnh của Nuno Mendes bên cánh trái, bóng tìm đến Cancelo đang đứng ở cự ly 18 mét trước khung thành Na Uy và hậu vệ này tung cú sút một chạm cực mạnh, không cho thủ môn Selvik cơ hội cản phá.

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì sức ép. Bruno Fernandes thử vận may với cú sút xa đi vọt xà, trước khi Selvik tiếp tục đổ người cứu thua cho Na Uy sau pha hãm thành nguy hiểm của Cancelo.

Haaland rời sân ở phút 76.

Phía bên kia chiến tuyến, Erling Haaland gần như chìm ngập giữa hàng thủ Bồ Đào Nha. Khoảnh khắc đáng chú ý duy nhất của chân sút Man City đến ở phút 60 khi anh xoay xở sút bóng chéo góc đi vọt cột dọc. Đáng chú ý, đến phút 67, Haaland dính chấn thương và phải chủ động xin rời sân nhường chỗ cho Jorgen Strand Larsen.

Hiện chưa có kết luận chính thức về tình trạng chấn thương của Haaland, nhưng việc anh không thể tiếp tục thi đấu đã tạo điều kiện để Bồ Đào Nha yên tâm đẩy cao đội hình hơn nữa về phía Na Uy.

Hệ quả là đến phút 79, đội chủ nhà cũng có được bàn quyết định: Joao Felix nhận bóng trong vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngang vừa tầm để Goncalo Ramos băng vào, chạm bóng ở cự ly gần và đưa đội chủ nhà vượt lên 2-1.

Ramos ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Đây tiếp tục là một trận đấu đáng nhớ của Ramos trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo này đã ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy ở cuộc đối đầu trước đó tại Oslo và một lần nữa trở thành người định đoạt trận đấu.

Những phút cuối diễn ra khá căng thẳng. Cầu thủ chạy cánh Francisco Conceicao bên phía đội chủ nhà phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong thời gian ngắn vì lỗi phản ứng và bị truất quyền thi đấu ở phút 87. Bất chấp việc thi đấu thiếu người trong thời gian đá bù giờ, Bồ Đào Nha vẫn bảo vệ thành công thành quả để rời sân với thắng lợi 2-1.

Chiến thắng này nâng chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Bồ Đào Nha lên con số 12, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A4 với 6 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Đan Mạch. Ngược lại, trận thua thứ ba liên tiếp đẩy Na Uy xuống đáy bảng xếp hạng cùng với nỗi bất an lớn khi chứng kiến ngôi sao số một Haaland rời sân với bước chân khập khiễng.