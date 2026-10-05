Thẻ đỏ gây xôn xao mạng xã hội của tuyển thủ Mexico

“Cười chết mất, anh ta nghĩ gì mà hành động vậy chứ?”, một CĐV bình luận về tình huống Chavez dùng cả 2 tay tát vào mặt tiền vệ Sebastian Berhalter.

Đoạn video tiếp tục lan truyền chóng mặt với những lời chế giễu dành cho tuyển thủ Mexico.

“Tôi khóc mất!”, người khác viết. Một tài khoản khác bông đùa: “Chắc có con muỗi!!”.

Tình huống xảy ra ở phút 67, khi Mexico đang bị dẫn 0-2. Chavez phạm lỗi với tiền vệ Yunus Musah, khiến Berhalter tiến tới phản ứng và đẩy anh. Hậu vệ Mexico lập tức đáp trả bằng cú tát đồng thời vào 2 bên mặt đối phương.

Tuyển thủ Mateo Chavez tát Sebastian Berhalter trong trận Mexico thua Mỹ 0-3 hôm 4/10. Ảnh: Chụp màn hình TV Azteca.

‘Nạn nhân’ Berhalter ngã xuống sân, cầu thủ 2 đội cũng lao tới tranh cãi. Chứng kiến sự việc ngay trước mắt, trọng tài Selvin Brown rút thẻ đỏ trực tiếp với Chavez, khiến đội khách phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

Hậu vệ thuộc biên chế AZ Alkmaar (Hà Lan) mới vào sân đầu hiệp 2 và chỉ thi đấu hơn 20 phút trước khi bị truất quyền thi đấu. Berhalter cũng nhận thẻ vàng sau vụ va chạm này.

Chiếc thẻ đỏ khiến hy vọng gỡ hòa của Mexico càng thêm mong manh. Trước đó, Julian Hall và Cavan Sullivan đã lần lượt tận dụng những sai lầm của thủ môn Raul Rangel để đưa đội bóng do HLV Mauricio Pochettino dẫn dắt vượt lên.

Đáng chú ý, bàn nâng tỷ số lên 2-0 còn giúp Sullivan trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho tuyển Mỹ khi mới 17 tuổi và 5 ngày, phá kỷ lục 17 tuổi và 131 ngày mà Mathis Albert vừa thiết lập trong trận thắng Chile hôm 30/9.

Khi đối thủ chỉ còn 10 người, Malik Tillman ghi thêm bàn thắng, ấn định tỷ số 3-0. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Mexico dưới thời HLV Rafael Marquez.