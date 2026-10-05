Đồng Tháp: Thưởng nóng VĐV Trần Thị Ngọc Yến đoạt Huy chương Vàng tại ASIAD 20

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao thưởng nóng của UBND tỉnh Đồng Tháp cho vận động viên Trần Thị Ngọc Yến.

VĐV Trần Thị Ngọc Yến của Đội Cầu mây Đồng Tháp được triệu tập tham gia Đội tuyển quốc gia thi đấu tại ASIAD 20 ở Nhật Bản. Ở nội dung quadrant môn Cầu mây, Trần Thị Ngọc Yến là chủ công và đã xuất sắc cùng với các đồng đội đánh bại đối thủ Thái Lan với tỷ số 2-1. Đặc biệt, tấm Huy chương Vàng lần này là lần thứ 2 liên tiếp Ngọc Yến đoạt danh hiệu cao nhất ở ASIAD cùng với các đồng đội. Với thành tích xuất sắc trên, UBND tỉnh Đồng Tháp thưởng số tiền 140 triệu đồng theo Nghị quyết NQ08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ngọc Yến được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao thưởng 20 triệu đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng cho Ngọc Yến và huấn luyện viên Phan Minh Triết.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thưởng nóng VĐV Trần Thị Ngọc Yến 20 triệu đồng với thành tích đoạt Huy chương Vàng tại ASIAD 20 và HLV Phan Minh Triết 10 triệu đồng với thành tích huấn luyện VĐV đoạt Huy chương Vàng môn Cầu mây tại ASIAD 20.