Thời điểm Ronaldo trở lại tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo có thể trở lại tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ trên talkSPORT, nhà báo Miguel Pereira cho biết: "Ronaldo vẫn khao khát muốn ghi bàn cho Bồ Đào Nha để cán mốc 1.000 pha lập công trong sự nghiệp. CR7 kỳ vọng ghi thêm 15-20 bàn tại Al Nassr mùa này. Tôi vẫn tin điều đó sẽ xảy ra".

Theo nhà báo Pereira, siêu sao 41 tuổi mong muốn tổ chức một sự kiện đặc biệt để đánh dấu thành tựu cá nhân, đồng thời khép lại hành trình quốc tế đầy vinh quang trong màu áo Bồ Đào Nha.

"Ở thời điểm hiện tại, tôi thực sự nghĩ rằng đang có những dấu hiệu cho thấy phía Cristiano và phía Jorge Jesus đang tìm cách hàn gắn quan hệ. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cũng rất muốn thấy màn tái xuất của Cristiano bởi tất cả sức hút và sự chú ý truyền thông mà anh ấy mang lại", Pereira nói thêm.

Trước đó, Ronaldo tuyên bố rời đội tuyển sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định sẽ tiết lộ sự thật về quyết định này vào thời điểm thích hợp. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng lên tiếng kêu gọi các bên giải quyết bất đồng nội bộ, nhấn mạnh Ronaldo luôn là biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá nước nhà.

Ở tuổi 41, Ronaldo đã ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù chưa có xác nhận chính thức về khả năng trở lại, viễn cảnh CR7 tái xuất vào năm 2027 vẫn được kỳ vọng sẽ mở ra chương cuối đáng nhớ trong sự nghiệp quốc tế của anh.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.