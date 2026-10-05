Ryan Giggs cảnh báo Indonesia và Malaysia

Ryan Giggs đánh giá về chính sách nhập tịch của các đội tuyển Đông Nam Á. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Kuala Lumpur, cựu danh thủ Manchester United nhắc đến xu hướng ngày càng phổ biến tại khu vực, đặc biệt ở Malaysia và Indonesia. Các đội tuyển này đang sử dụng nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài hoặc có gốc gác từ quốc gia khác nhằm cải thiện sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Giggs không phủ nhận lợi ích của nguồn lực bên ngoài. Tuy nhiên, ông cho rằng đó chỉ nên là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn. “Tôi nghĩ mọi thứ luôn cần có sự cân bằng. Với những quốc gia nằm ngoài nhóm nền bóng đá lớn, bạn cần có hệ thống đào tạo để các cầu thủ trẻ phát triển”, Giggs nói.

Cựu HLV đội tuyển Xứ Wales cũng nhấn mạnh vai trò của các HLV bản địa. Theo ông, việc mời chuyên gia nước ngoài có thể mang lại kiến thức chiến thuật và tiêu chuẩn chuyên nghiệp mới. Song mục tiêu cuối cùng vẫn phải là nâng chất lượng bóng đá trong nước.

Quan điểm của Giggs đặc biệt đáng chú ý khi nhiều đội tuyển Đông Nam Á đang đẩy mạnh chính sách nhập tịch. Ông cho rằng một nền bóng đá chỉ có thể phát triển bền vững nếu sở hữu thế hệ cầu thủ được đào tạo bài bản từ nhỏ.

Giggs cũng lấy chính mình làm ví dụ. Ông trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ trứ danh “Class of '92” của Manchester United trước khi trở thành một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử CLB. “Đối với bất kỳ quốc gia nào, việc có những cầu thủ của riêng mình được đào tạo từ khi còn nhỏ luôn là điều tốt. Tất nhiên, họ phải đủ giỏi”, Giggs nói.

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