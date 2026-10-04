Bruno Fernandes: 'Mong Ronaldo đừng vội vàng giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha'

Rạng sáng 4/10 (theo giờ Việt Nam), tiền vệ Bruno Fernandes - tân đội trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tham dự buổi họp báo trước trận đấu gặp Na Uy trong khuôn khổ UEFA Nations League. Nhiều câu hỏi dành cho Bruno Fernandes liên quan đến vụ lùm xùm mang tên Cristiano Ronaldo.

Cách đây ít ngày, Ronaldo quyết định rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trước khi cuộc đọ sức với Đan Mạch trên sân khách diễn ra. Ronaldo nổi giận vì HLV Jorge Jesus không xin lỗi công khai mình. Trước đó, HLV này bị cho là “thất hứa” khi để Ronaldo khởi động 30 phút mà không tung anh vào sân trong màn đối đầu với chính Na Uy.

Bruno Fernandes mong Ronaldo đừng chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bruno Fernandes cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Ronaldo, bởi vì tôi biết anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với người Bồ Đào Nha chúng tôi. Hy vọng anh ấy sẽ không đưa ra quyết định vội vàng và muốn rời khỏi đội tuyển quốc gia. Nếu anh ấy muốn làm vậy, thì phải vào một ngày lễ kỷ niệm, chứ không phải theo cách này”.

Nhưng ở một khía cạnh khác về chuyên môn, Bruno Fernandes cũng là cầu thủ nhận nhiều chỉ trích sau khi Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha. Cầu thủ này có phong độ chói sáng khi có 2 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, giúp Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch với tỉ số 4-2.

Tiền vệ của Man Utd bị cho rằng đã không có những đường chuyền hay như vậy để Ronaldo ghi bàn tại World Cup 2026 và các trận đấu tại UEFA Nations League.