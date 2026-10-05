U.23 Hàn Quốc lần thứ 4 liên tiếp vô địch ASIAD

Pha ghi bàn duy nhất của Eom Ji Sung giúp U.23 Hàn Quốc lên ngôi vô địch ASIAD 20.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp đại diện xứ kim chi thiết lập cột mốc chưa từng có ở môn Bóng đá Nam với lần thứ 4 liên tiếp giành chiến thắng ở trận chung kết bóng đá Nam ASIAD và cũng là lần thứ 3 liên tiếp U.23 Hàn Quốc vượt qua U.23 Nhật Bản chạm trán nhau ở trận đấu tranh HCV (2018, 2022 và 2026).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu diễn ra 023 phút 61, Eom Ji Sung đã quá tuổi U.23 nhưng vẫn về dự ASIAD cùng Hàn Quốc, xuất hiện đúng lúc để tận dụng sai sót của hàng phòng ngự Nhật Bản. Tiền vệ thuộc biên chế Swansea City (Anh) xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm, ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng này trở thành khoảnh khắc quyết định ngôi vô địch.