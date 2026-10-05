Khoảng trống Ronaldo để lại đang có người lấp đầy

Ramos đang làm tốt nhiệm vụ thay Ronaldo ghi bàn.

Có những thời điểm, bóng đá không cần quá nhiều lời giải thích. Chỉ cần một cầu thủ bước lên đúng lúc, ghi bàn liên tiếp và biến khoảng trống tưởng như không thể khỏa lấp thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Ramos đang tạo ra điều đó ở tuyển Bồ Đào Nha.

Kể từ khi Ronaldo rời đội tuyển sau mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus, Ramos được trao cơ hội mà anh chờ đợi từ lâu khi đá chính liên tiếp. Và tiền đạo của AC Milan lập tức trả lời bằng hiệu suất ấn tượng với 3 bàn/3 trận.

Ramos bùng nổ

Ramos ghi bàn vào lưới Đan Mạch trong chiến thắng 4-2, tiếp tục lập công trước Na Uy ở trận lượt đi và một lần nữa xé lưới đối thủ trong cuộc tái đấu rạng sáng 5/10. Đáng chú ý, bàn thắng mới nhất đến ở thời điểm Bồ Đào Nha cần một khoảnh khắc quyết định.

Phút 79, Vitinha đưa bóng vào vùng cấm để Joao Felix xử lý trước khi tiền đạo này kiến tạo cho Ramos. Trong phạm vi hẹp, Ramos không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm cận thành, giúp Bồ Đào Nha hoàn tất màn ngược dòng thắng Na Uy 2-1.

Ramos tỏa sáng đúng thời điểm Ronaldo rời tuyển.

Đó không đơn thuần là bàn thắng thứ ba liên tiếp của Ramos. Nó cho thấy tiền đạo 25 tuổi đang ngày càng cảm thấy thoải mái trong hệ thống chiến thuật của HLV Jesus. Ramos hoạt động năng nổ trong vùng cấm, chủ động pressing và đặc biệt nhạy bén với những tình huống bóng hai. Anh không cần quá nhiều cơ hội để tạo khác biệt. Trong một đội tuyển được Jesus hướng đến lối chơi trực diện, tốc độ và giàu tính tấn công, những phẩm chất ấy trở nên đặc biệt hữu ích.

Trong nhiều năm, Ramos gần như chỉ được xem là phương án dự phòng cho Ronaldo. Khi biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha còn hiện diện, cơ hội đá chính của Ramos luôn bị giới hạn. Nhưng Ronaldo rời trại tập trung, cánh cửa lập tức mở ra.

Và Ramos bước qua cánh cửa ấy một cách đầy thuyết phục. Bốn trận gần nhất, Bồ Đào Nha toàn thắng với hai lần vượt qua Na Uy cùng tỷ số 2-1, đánh bại Đan Mạch 4-2 và thắng Wales 1-0. Trong chuỗi trận đó, Ramos trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất.

Vị thế của Ronaldo lung lay dữ dội.

Bồ Đào Nha có còn cần Ronaldo?

Marca thậm chí dùng cách ví von đầy sức nặng: "Goncalo Ronaldo đã ra đời", sau khi chứng kiến cầu thủ này khoác lên mình vai trò vốn thuộc về Ronaldo và đưa Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết Nations League.

Tất nhiên, ba trận ghi bàn chưa thể biến Ramos thành Ronaldo. Càng không thể xóa bỏ những đóng góp khổng lồ mà CR7 tạo dựng cho đội tuyển trong gần hai thập kỷ. Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn vận hành theo công thức: Khi một cánh cửa đóng lại, người khác phải bước vào. Ramos đang làm đúng điều đó. Ngược lại, nếu Ronaldo muốn chứng minh rằng Bồ Đào Nha vẫn cần mình, Ramos đang vô tình khiến nhiệm vụ ấy khó hơn.

Câu chuyện không còn đơn giản là Ronaldo trở lại hay không. Nó bắt đầu trở thành câu hỏi nếu Ramos tiếp tục ghi bàn, tiếp tục phù hợp với hệ thống của Jesus và Bồ Đào Nha tiếp tục chiến thắng, liệu đội tuyển có còn cần mọi thứ xung quanh Ronaldo?

Ronaldo vẫn là Ronaldo. Nhưng Ramos đang chứng minh một điều quan trọng là khoảng trống mà một huyền thoại để lại đôi khi không tồn tại quá lâu. Ronaldo vẫn là biểu tượng không thể thay thế của Bồ Đào Nha, nhưng bóng đá rõ ràng không đứng yên để chờ bất kỳ ai.