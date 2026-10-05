ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Đoàn thể thao Hàn Quốc diễu hành trong Lễ bế mạc ASIAD 2026 trên sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic, thành phố Nagoya, Nhật Bản, ngày 4/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trước thềm ASIAD 2026, Hàn Quốc đặt mục tiêu giành 40-45 HCV và thu hẹp khoảng cách với Nhật Bản. Tuy nhiên, với 39 HCV, thành tích của Hàn Quốc thấp nhất kể từ năm 1982, khi nước này giành 28 HCV. Trong khi đó, Nhật Bản duy trì vị trí thứ hai và tạo khoảng cách đáng kể với Hàn Quốc.

Tại kỳ ASIAD 2022, Hàn Quốc giành 42 HCV, so với 52 HCV của Nhật Bản. Vì vậy, Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) từng hy vọng có thể tiếp tục thu hẹp khoảng cách tại Aichi-Nagoya. Tuy nhiên, kỳ vọng này không thành hiện thực khi Nhật Bản nhanh chóng tạo cách biệt, còn Hàn Quốc không đạt kết quả như mong muốn ở nhiều môn thể thao chủ lực.

Bơi là một trong những môn ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt nhất khi Hàn Quốc chỉ giành 1 HCV, so với 6 HCV tại ASIAD 2023. Ở môn Bắn cung - thế mạnh truyền thống của Hàn Quốc - đoàn giành 3 HCV, thấp nhất kể từ khi nội dung Cung phức hợp được đưa vào chương trình thi đấu năm 2014. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1978, các cung thủ nữ Hàn Quốc không giành được HCV.

Tại môn Bắn súng, Hàn Quốc giành 3 trong tổng số 5 HCV kỳ vọng. Taekwondo mang về 3 HCV, nhưng chỉ có 1 HCV ở nội dung đối kháng. Trong khi đó, Hàn Quốc không giành được HCV ở Bóng bàn và Đấu vật. Môn Judo cũng không đem lại kết quả như kỳ vọng khi giành 1 HCV nhờ công của Huh Mimi, dù Hàn Quốc được đánh giá có cơ hội khi Nhật Bản không cử nhiều VĐV hàng đầu do trùng lịch với giải vô địch thế giới.

Dù không đạt mục tiêu chung, nhưng Hàn Quốc vẫn có những điểm sáng tại ASIAD 2026. Các đội tuyển Bóng rổ nam và nữ cùng giành HCV lần đầu tiên sau 12 năm; đội bóng rổ nam 3x3 cũng lên ngôi vô địch. Hàn Quốc còn giành HCV ở các môn Bóng chày, Bóng đá nam và Bóng ném nữ. Đấu kiếm tiếp tục là điểm sáng khi giành 4 HCV và tổng cộng 10 huy chương.

Chủ tịch KSOC Ryu Seung Min thừa nhận Hàn Quốc cần nỗ lực hơn nữa để duy trì vị thế thể thao hàng đầu châu Á. Theo ông, cuộc cạnh tranh hiện nay không còn chỉ diễn ra giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, khi các quốc gia Trung Á và Đông Nam Á đang tiến bộ nhanh chóng.

KSOC sẽ tiến hành đánh giá toàn diện thành tích tại ASIAD 2026, trong đó tập trung rà soát hệ thống huấn luyện và tăng cường ứng dụng khoa học thể thao. Ông Ryu Seung Min cho biết kỳ đại hội tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) là bước chuẩn bị quan trọng cho Olympic 2028 tại Los Angeles (Mỹ). Hàn Quốc sẽ tăng cường lắng nghe ý kiến của VĐV và HLV, đồng thời rà soát hệ thống đào tạo nhằm nâng cao sức cạnh tranh tại đấu trường Olympic.