Thêm 'gáo nước lạnh' cho Ronaldo

Ronaldo gây tranh cãi khi rời tuyển.

Rạng sáng 5/10, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy 2-1 ở lượt trận thứ tư UEFA Nations League, qua đó tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng và củng cố vị trí trong bảng đấu. Tuy nhiên, sau trận đấu, những câu hỏi về Ronaldo vẫn xuất hiện.

Ronaldo chưa trở lại đội tuyển kể từ sau mâu thuẫn với HLV trưởng Jorge Jesus và rời trại tập trung. Dù vậy, Nuno Mendes cho rằng sự vắng mặt của đồng đội không tạo ra bất kỳ vấn đề nào đối với tập thể.

"Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Chúng tôi luôn chào đón mọi cầu thủ. Chúng tôi hài lòng với những kết quả đạt được và nếu Cristiano trở lại, chúng tôi sẽ dang rộng vòng tay đón anh ấy. Chúng tôi sẽ rất vui khi có anh ấy", hậu vệ PSG chia sẻ.

Dù vậy, Mendes khẳng định Ronaldo không được đặt vào một vị trí đặc biệt so với những cầu thủ khác. "Dù là Cristiano hay bất kỳ cầu thủ nào đang vắng mặt, tất cả đều luôn được chào đón trở lại đội tuyển", anh nói.

Thông điệp từ hậu vệ PSG cho thấy phòng thay đồ Bồ Đào Nha vẫn duy trì sự đoàn kết, bất chấp những đồn đoán liên quan đến Ronaldo. Mendes cũng liên tục nhấn mạnh yếu tố tập thể khi được hỏi về người đội trưởng. "Chúng tôi là một tập thể đoàn kết và sẽ vui mừng nếu bất kỳ cầu thủ nào trở lại đội tuyển", Mendes kết lại.

Trong khi Bồ Đào Nha tiếp tục giành kết quả thuận lợi tại Nations League, câu chuyện về Ronaldo vẫn chưa có hồi kết. Sau cuộc tranh cãi với HLV Jesus và việc rời đội tuyển, chưa có thời điểm cụ thể cho ngày anh quay trở lại.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là tâm điểm mỗi khi tuyển Bồ Đào Nha hội quân. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jesus rõ ràng đang hướng tới sự ổn định với thông điệp rõ ràng rằng Ronaldo được chào đón, nhưng không ai là ngoại lệ.