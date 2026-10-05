Z1 đăng quang giải Pickleball tranh Cúp Herbalife lần 1

Ban tổ chức trao cúp, huy chương, bảng danh hiệu cho đội vô địch ở nội dung đồng đội.

Giải đấu được tổ chức hướng tới kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, quy tụ 8 CLB pickleball phong trào với 96 VĐV đến từ các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trên địa bàn TP Đà Nẵng, tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nam - nữ và đồng đội.

Ở nội dung đồng đội, CLB Pickleball Z1 - CATP Đà Nẵng vượt qua CLB Pickleball Họ Cao Miền Trung & Tây Nguyên trong trận chung kết để giành chức vô địch. CLB Pickleball thành viên độc lập Herbalife Việt Nam giành giải Ba.

Tại nội dung đôi nam, cặp Trần Minh Hiếu - Nguyễn Minh Hoàng đăng quang sau khi vượt qua Quốc Anh - Nam Tôn; trong khi đó, ở nội dung đôi nam - nữ, cặp Văn Sơn - Ngọc Diễm giành ngôi cao nhất với chiến thắng trước Nhật Chùi - Hoàng Yến.